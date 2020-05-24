'Sakin kent' unvanlı Akyaka sahili sessizliğe büründü - Son Dakika

'Sakin kent' unvanlı Akyaka sahili sessizliğe büründü

-Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında 4 günlük genel sokağa çıkma kısıtlaması sonrası geçen yıl Ramazan Bayramında yoğun araç trafiği ve insan yoğunluğunun yaşandığı 'Sakin kent' unvanlı Akyaka sahili sessizliğe büründü.

MUĞLA - Muğla'nın günü birlik tatil beldesi 'Sakin kent' unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesi ilk defa bu kadar sakin bir bayram tatili yaşıyor. Hafta sonlarında ve bayramlarda büyük yoğunluk yaşayan ve nüfusunun 25 katı ziyaretçi ağırlayan Akyaka sahili ıssızlığa büründü.

Kovid-19 salgın tedbirleri Ramazan Bayramı boyunca kapsamında Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesi ile ilk defa Akyaka sahili insansız kaldı. Geçen yıl Ramazan Bayramında büyük yoğunluk yaşanan Sakartepe rampasındaki yoğunluk da yerini sessizliğe bıraktı.

Sakartepe geçidinde bir yıl önce Ramazan Bayramında havadan çekilen görüntülerde araç trafiğindeki yoğunluk bu bayramda yaşanmazken, yollar seyahat edilmesine izin verilen araçlar dışında trafiğe çıkmadı.

Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki Akyaka sahili bu bayramda denizdeki dalgalarının sesinden başka ses duyulmuyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının büyük oranda uyulduğu Muğla'da Haziran ayı içinde kısıtlamaların kontrollü olarak kaldırılması beklenirken, turizmciler de sahillerin ve tesislerin canlanmasını bekliyor.