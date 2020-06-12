"Sakin kent Uzundere" adrenalin tutkunlarını bekliyor - Son Dakika

"Sakin kent Uzundere" adrenalin tutkunlarını bekliyor

Erzurum'a 87 kilometre mesafede, Karadeniz ve Doğu Anadolu ikliminin yaşandığı, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra ekstrem sporlarıyla da adından sıkça söz ettiren Uzundere, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Erzurum'a 87 kilometre mesafede, Karadeniz ve Doğu Anadolu ikliminin yaşandığı, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra ekstrem sporlarıyla da adından sıkça söz ettiren Uzundere, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.


Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Yedigölleri, yaylaları, Öşvank Kilisesi ve yüksek sıradağları ile misafirlerini hayran bırakan ilçe, yüksek dağlarından paraşütle ve iple atlama, yarasa adam ve yamaç paraşütü sporcularının da gözde merkezi olmasıyla dikkati çekiyor.


İlçe sınırlarındaki Çoruh Vadisi'nin Tortum Çayı'ndaki Şahin Tepesi alanından başlayan ve Tortum Gölü'nün başlangıç noktasında sonlanan yaklaşık 19 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin uzun rafting parkurlarını içinde barındıran "sakin kent", belediyenin çevre düzenlemesinin yanında zorluk derecelerine göre hazırladığı parkurlarla rafting tutkunlarını bekliyor.


Lisanslı sporcular eşliğinde rafting keyfi


Vadide rafting yapmak isteyenler, belediyenin lisanslı sporcuları ve Uzundere Doğa Gençlik ve Spor Kulübü eşliğinde profesyonel, orta ve yeni başlayanlar için oluşturulan parkurlarda bu heyecanı yaşayabilecek. Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, rafting parkurunu Uzundere Belediyesi öncülüğünde güzelleştirdiklerini söyledi.


Yeni tip koronavirüs sürecinin normalleşmesiyle ilçeye ciddi bir turist akını beklediklerini ifade eden Şeker, "Sakin kent Uzundere'de vatandaşlarımıza güvenli şekilde rafting ve aynı zamanda akarsu üzerinde kano yapabilmelerine imkan sağlıyoruz. Belediyemiz, vatandaşlarımızın duş alabildikleri, soyunma kabinleri ve kafeteryasının olduğu projeyi başlattı." dedi.


Şeker, Uzundere'nin Türkiye'de ekstrem sporları açısından çok özel konumda olduğunu belirterek, yurt içi ve yurt dışından herkese ilçenin imkanlarını sunmak istediklerini dile getirdi.


Sakin kent Uzundere'nin misafirlerini beklediğini aktaran Şeker, "Gençler ve macera tutkunları Uzundere Belediye Spor adı altında bu faaliyetleri sezon boyunca güvenli şekilde icra edecek." ifadesini kullandı.


"Buraya gelenler botlarını dereye koyup rafting yapabilecek"


Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak da belediye olarak hayata geçirdikleri projelerle ilçenin refahı ve kalkınması için ciddi çaba içinde olduklarını anlattı. Turistlik potansiyeli harekete geçirdiklerini ve Uzundere'nin Türkiye'nin çok özel coğrafyalarından biri olduğuna işaret eden Aktoprak, şöyle konuştu: "Uzundere yeşil ve saklı cennet, coğrafyası, iklimsel avantajları ve ekstrem sporlar açısından çok ekstra hususiyetleri barındırıyor. Yamaç paraşütü, göl kanosu, rafting ve buz tırmanışı gibi birçok ekstrem sporların yapıldığı özellikleri var. Rafting parkurumuz, farklı kademelerde amatör ve profesyonel sporculara, rafting adrenalini ve heyecanını sunacak potansiyeli barındırıyor. İlçe sınırlarımızdaki Çoruh Vadisi rafting parkurumuzdaki çalışmaları sonuçlandırmak üzereyiz. Buraya gelenler botlarını dereye koyup rafting yapabilecekler. Rafting Federasyonundan belgeli, usta öğretici sertifikalı profesyonel arkadaşlarımızla da yerli yabancı misafirlere bu adrenalin imkanlarını sunacağız."


Aktoprak, rafting parkuru alanındaki başlangıç, orta ve bitiş kademelerinde düzenlemelerle dinlenme tesisleri ve sosyal donatı alanları yaptıklarını ifade ederek, misafirlerin ilçeden daha mutlu ayrılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Uzundere, Erzurum, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:48 

Son Dakika Magazin 'Sakin kent Uzundere' adrenalin tutkunlarını bekliyor - Son Dakika Magazin
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