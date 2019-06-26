"Sakin kent" Uzundere'de turizm atağı

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesi, Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Yedigöller'in yanı sıra tarihi kiliseleri, köprüleri, yemyeşil yaylaları ile ormanlarıyla, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesi, Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Yedigöller'in yanı sıra tarihi kiliseleri, köprüleri, yemyeşil yaylaları ile ormanlarıyla, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan "sakin kent" Uzundere, özellikle yaz mevsiminin yaşandığı bugünlerde, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizmde önemli yer tutuyor.

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ilçenin daha cazip hale getirilip turizmden daha fazla pay alması sağlamak amacıyla Erzurum Valiliği, Uzundere Kaymakamlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parkalar bölge müdürlüklerince çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde incelemek üzere ilçeye gelen Vali Okay Memiş ile beraberindekiler, çeşitli sportif faaliyetlerde bulundu.

Grup, Yayla Mahallesi'ndeki dağın zirvesinden başlayarak 5 kilometre yürüyüp Zuvar Boğazı'na ulaştı. Memiş ile beraberindekiler, daha sonra Dikyar Mahallesi'nden Öşvank Kilisesi'ne kadar 16 kilometrelik zorlu parkurda bisiklet sürdü.

Vali Memiş ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Tortum Gölü'nde kanoya bindi. Ardından beraberindekilerle Tortum Çayı'na giden Memiş, uzman sporcular eşliğinde çayda rafting yaptı.

Memiş, rafting sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Uzundere'nin eşsiz güzellikte bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

İlçenin kent merkezine çok yakın olduğunu belirten Memiş, "Müthiş güzergahlarda doğayla baş başa olmak isteyenler için Uzundere çok güzel. Yaylalardaki güzellikler, çam ağaçları, kanyonlar, meyveler, bunların hepsine şahit olduk. Bölgede hem hayvancılığı hem de doğa turizmini geliştirmek için çaba içindeyiz." dedi.

"Öşvank Kilisesi, Sümela Manastırı gibi"

İlçede turizm açısından birçok çalışmanın devam ettiğini dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

"İlçedeki Öşvank Kilisesi, benim ifademle Sümela Manastırı gibi, müthiş bir tarihi eser ve çok önemli ibadethane. Buradaki onarım çalışmalarımız sürüyor, kısa süre içinde turizme açacağız. Tortum Şelalesi muhteşem bir yer ama birtakım eksiklerimiz var. Doğa Koruma Kurulunu orada topladık ve bürokratik işlemleri hızlandırıyoruz. Burayı güzelleştirmek için yapacağımız inşaat çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı kaldı. Onayı aldıktan sonra bu sezon çalışmalara başlayacağız."

"Bambaşka bir Tortum Şelalesi görecekler"

Erzurumluların gelecek yıl bambaşka bir Tortum Şelalesi göreceğini belirten Memiş, "Kentin ilçeleri Uzundere, İspir, Oltu, Narman, Tortum, Olur'dan çok şey bekliyoruz. Bu ilçelerimiz Erzurum'un Karadeniz Bölgesi'nde olan yerleşim yerleri. Nasıl ki sahile 2 milyona yakın Arap turist geliyorsa biz de bu turizm potansiyelinden pay almak istiyoruz. Bunun için hem tanıtım hem de tesisler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentin turizm olanaklarına dikkati çekmek için il protokolüyle ilçeye geldiklerini anlatan Memiş, şunları kaydetti:

"Erzurum müstesna bir il, kış turizminde Türkiye'nin göz bebeği, buna mukabil Türkiye'nin Doğu Karadeniz sınırları içinde. Bu alanda tesisleşmeyi hızlandırıyoruz. Vatandaşlarımızın kullanacağı mekanların standartlarını yükseltmek istiyoruz ki Erzurum'da yaşayanlar bu tesislerle gurur duysun, hem kendileri hem de Türkiye'nin dört bir yanından insanlar buraya gelsin. Bu sebeple Erzurumlu hemşehrilerimizi ve bütün misafirlerimizi buraya davet ediyoruz."

Memiş'e ilçeyi ziyaretinde, Başsavcı Bölükbaşı'nın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker ve Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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