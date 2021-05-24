"Sakin kent" Uzundere, Kovid-19 salgınından bunalanlara adeta nefes aldırıyor - Son Dakika

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince " Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen, Erzurum'un Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz sınırında yer alan doğa harikası ilçesi Uzundere, çevresi yenilenen Tortum Şelalesi ve Yedigöller gibi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde adeta nefes aldırıyor.

Erzurum Valiliği koordinesinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle, Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi çevresinde geçen yıl önemli turizm yatırımları gerçekleştirildi.

Çevresinde yürüyüş yolları, ağaçlandırma, engellilerin şelaleyi rahatlıkla görebileceği seyir terasları, dinlenme ile gezinti alanları, restoranlar ve otopark yapılan şelale, özellikle gece gezilebilmesi için kurulan aydınlatma sistemiyle bir başka güzelliğe büründü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi, bu yıl da kısıtlamaların kısmen kalkmasıyla yenilenen yüzüyle gece gündüz ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bungalov evler konaklamak isteyenleri misafir edecek

Kalabalıktan, şehir hayatından bir nebze olsa uzaklaşmak ve Kovid-19 sürecinde doğayla baş başa kalmak isteyenlere şırıl şırıl akan suları ile huzur veren şelale ile yöredeki Yedigöller, doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.

Yemyeşil ağaç, çeşitli çiçek ve bitki türlerinin çepeçevre sardığı, çevresinde bungalov evlerin bulunduğu Yedigöller, ziyaretçilerini cezbediyor.

Sakin yapısıyla dikkati çeken Uzundere, gerek Tortum Şelalesi gerekse Yedigöller ile kalabalıktan uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenleri konuk ediyor.

"Tortum Şelalesi, herkesin özellikle gelip görmesi gereken bir yer"

Ziyaretçilerden Mustafa Özdemir, AA muhabirine, daha önce geldiği Tortum Şelalesi'nin çevresinin söz konusu dönemde kötü bir durumda olduğunu söyledi.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in şelalenin restorasyonu ile yakından ilgilendiğini belirten Özdemir, "Erzurum güzel bir yer. Cağ kebabı ve Tortum Şelalesi çok güzel, Tortum Şelalesi, kesinlikle herkesin geçerken gelmesi gereken yer değil, özellikle gelip görmesi gereken bir yer." dedi.

Özdemir, "Pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıl aradan sonra geliyoruz. Bu değişimi görmemiştik. O dönemle bu dönem arasında çok fark var. Pandemi 1,5 yıldır bizi içeri koydu. Şu anda insan içine girdiğimiz zaman kendimizi tedirgin hissediyoruz. Artık yavaş yavaş açılmamız gerektiğini hissediyoruz. Hep birlikte kurallara dikkat ederek inşallah en kısa zamanda bu hastalığı atlatır ve tekrar doğa ile buluşup bu güzel manzaraların tadını birlikte çıkartırız." diye konuştu.

"Burası Doğu Anadolu'daki en güzel şelalelerden biri"

Ziyaretçilerden Samet Güven ise Bursa'dan geldiğini ve Tortum Şelalesi'nin güzel bir yer olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Ben aslen Erzincanlıyım ve burası Doğu Anadolu'daki en güzel şelalelerden biri. Bizim orada da var ama burası gerçekten çok güzel. Bursa'da üretim yapan bir firmada çalışıyorum ve son 2 yıldır işten eve evden işe gidiyoruz. Tatile gidemedik. Kısıtlamaların kalkmasıyla birkaç günlük kaçamak yapalım dedik. Kesinlikle çok mutluyuz, özellikle böyle doğal alanların açık olması, temas gibi şeyler de yok sağlığımız açısından çok güzel."