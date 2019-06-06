Son Dakika Haberleri: Sakin Kent 'Uzundere' ziyaretçilerini bekliyor
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Sakin Kent 'Uzundere' ziyaretçilerini bekliyor

48 dakika önce

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesinde bulunan doğa harikası 'Yedigöller' ziyaretçilerini bekliyor.

Sakin Kent 'Uzundere' ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]
Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesinde bulunan doğa harikası 'Yedigöller' ziyaretçilerini bekliyor.

İtalya'da gerçekleştirilen toplantıda, Erzurum'un Uzundere ilçesi "cittaslow (sakin şehir)" ağına kabul edildi. Erzurum'a 90 kilometre uzaklıkta olan Uzundere ilçesi; Yedigöller, yanı başındaki Tortum Gölü ve muhteşem doğasıyla görenleri adeta cezbediyor.

19 Mart'ta İtalya'da yapılan Cittaslow İcra Kurulu toplantısında "sakin şehir" ağına kabul edilen Uzundere Türkiye'nin 11. "sakin şehri" oldu. Uzundere ilçesinde bulunan ve eşsiz manzarasıyla göz kamaştıran doğa harikası Yedigöller ise ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Kafa dinlemek için kaçınılmaz bir yer olduğunu dile getiren vatandaşlar, "Erzurum'a yaklaşık 100 kilometre uzaklığında bir yer burası. Uzundere ilçesinin Yedigöller'i. Çok güzel, saklı bir cennet adeta. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Eşsiz manzarası doğa harikası olan bir yer. Biz buraya arkadaşlarla geldik, hem kafa dinlenmelik hem de güzel fotoğrafların çıktığı bir yer. Doyasıya vaktimizi geçirerek hem dinleniyoruz hem de bu manzaranın tadını çıkarıyoruz. Herkesi de buraya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca Yedigöller, su sporları, buz tırmanışı ve birçok doğa sporuna imkan sağlamasının yanı sıra ekstrem sporlarda da adından söz ettiriyor. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
Erzurum, Türkiye, Uzundere, Güncel
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