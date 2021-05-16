"Sakin Şehir" Ahlat'ta açılan Arkeoloji Müzesi kısıtlama sonrası ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

"Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" olarak nitelendirilen Bitlis'in Ahlat ilçesinde açılan Arkeoloji Müzesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının ardından başlayacak normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve her biri sanat eseri özelliği taşıyan yaklaşık 8 bin 200 mezar taşının bulunduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın yanına inşa edilen müze, 2008 yılından bu yana turistlere ev sahipliği yapıyor.

Kalkolitik, Erken ve Orta Tunç ile Urartu, Roma, Helenistik, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin sergilendiği müze, mezarlıkla bütünleşerek ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Çağdaş müzecilik anlayışıyla tasarlanmış bölümleriyle ziyaretçilerini etkileyen müze, tarihi dönemlerini yansıtan canlandırma birimleri, Sultan Alparslan'ın balmumu heykeli ve Malazgirt Savaşı'na ait görseller ile cezbediyor.

İtalya'daki Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda "Sakin Şehir" unvanını alan Ahlat'ta 3 yıl önce hizmete açılan, şimdiye kadar 200 bin kişiyi ağırlayan müze, tarihi yapıları ve kümbetleriyle adeta açık hava müzesi konumundaki ilçeye gelen ziyaretçilerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

"Ziyaretçilerimiz adeta tarihi yolculuğa çıkıyor"

Müze Müdürü Mikail Ercek, AA muhabirine, müzeye gelen ziyaretçilerin sergilenen eserler ve yapılan uygulamalarla adeta tarihi yolculuğa çıktığını söyledi.

Ahlat'ta Selçuklu eserlerinin yoğunlukta olduğunu, ziyaretçilerin Selçuklu dönemi havasını hissetmeleri amacıyla müzede o dönemi yansıtan motiflere yer verdiklerini dile getiren Ercek, şöyle konuştu:

"Müzede, Hz. Ömer döneminde İyaz Bin Ganem komutasındaki ordunun Ahlat'ı fethettiği dönemden günümüze kadar olan kronolojiyi işledik. Ziyaretçilerimiz rehbere ihtiyaç duymadan müzedeki görseller ve panolardan gerekli bilgiyi edinerek arkeolojik alana geçebiliyor. Kentsel bellek salonunda Malazgirt Savaşı ön plana çıktı. Müzede Malazgirt Savaşı bölümünü işlememiz çok önemliydi. Çünkü Malazgirt Savaşı öncesinde savaşın bütün hazırlıklarının ve stratejisinin burada belirlendiği net olarak biliyoruz. O dönemin savaşını anımsatan yine sembolik Sultan Alparslan heykeli ve hemen arkasında bir savaş sahnesi var. Bastonculuk ve Kuş Cenneti alanıyla ilgili uygulama yaptık. Nemrut ve Süphan dağlarıyla ilgili hem görsellere hem de kısa bilgilere yer verdik."

Ahlat'ın "Sakin Şehir" unvanı aldığını anımsatan Ercek, "Şimdi de marka kent olma yolunda Kaymakamlığımız çalışmalar yürütüyor. İlçemiz birçok kültür mirası bünyesinde barındırıyor. Bu da burayı ziyaretçiler için vazgeçilmez bir yer haline getiriyor. Hem müzemizdeki eserler hem de açık hava alanında sergilenen kültür miraslarıyla Ahlat, adeta tarihe ışık tutuyor. Ziyaretçileri müzemize bekliyoruz. Keyifli bir yolculuk yapacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.