Sakin Şehir Akyaka'da, sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı turistlik Akyaka Mahallesi'ndeki sahiller ve plajlar dolup, taştı. Sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken, bazı tatilcilerin maske de takmadığı görüldü.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce, 2011'in haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi, yeni normal hayata geçilmesinin ardından tatilcileri ağırlamaya başladı. Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü turistik mahalle Akyaka'ya Aydın, Denizli ve İzmir'den gelenler yoğunluk oluşturdu. Sahil ve plajlardaki kalabalık nedeniyle bazı vatandaşlar mesire alanlarında kendilerine yer bulabildi. Şezlonglar arasında 2 metre sosyal mesafe kuralına uyulmasına rağmen çoğu kişi kurallara uymadı. Akyaka orman kampına girenlerin ateşi görevliler tarafından ölçülürken, yürüyüş yapanların maske takmadıkları görüldü.