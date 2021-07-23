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'SAKİN ŞEHİR AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 20 KAT ARTTI - Son Dakika

'SAKİN ŞEHİR AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 20 KAT ARTTI

23.07.2021 11:45

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu sürüyor.

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu sürüyor. Trafiğin felç olduğu Akyaka'nın 4 bin olan nüfusu, bayramda 20 kat artarak 80 bine ulaştı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılı haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da Kurban Bayramı tatiliyle başlayan yoğunluk, devam ediyor. Bayram tatilinin 4'üncü gününde akın akın Muğla'ya gelen yerli ve yabancı turistler, karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu, günübirlik tatilcilerin gözdesi Akyaka'da ise nüfus patlaması yaşandı. Akyaka'nın girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü 'Sakin Şehir' unvanlı mahallenin 4 bin olan nüfusu, 20 kat artarak 80 bine ulaştı. Tatilciler, mavi bayraklı halk plajında gün boyu denize girip, güneşlendi.

Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Akyaka'nın, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada barındırdığını belirterek, Bayram tatili nedeniyle yaşanan yoğunluk sürüyor. Akyaka Mahallemizin nüfusu bayramda 80 bine ulaştı. Misafirlerimizin doğaya olan hassasiyetini aynı şekilde sürdürmelerini rica ediyorum. Akyaka'yı bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle bir sonraki kuşağa aktarmak hepimizin ana hedefi olmalı dedi.

'SAKİN ŞEHİR AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 20 KAT ARTTI
'SAKİN ŞEHİR AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 20 KAT ARTTI
'SAKİN ŞEHİR AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 20 KAT ARTTI
'SAKİN ŞEHİR AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 20 KAT ARTTI
'SAKİN ŞEHİR AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 20 KAT ARTTI
'SAKİN ŞEHİR AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 20 KAT ARTTI
'SAKİN ŞEHİR AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 20 KAT ARTTI
'SAKİN ŞEHİR AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 20 KAT ARTTI
'SAKİN ŞEHİR AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 20 KAT ARTTI
'SAKİN ŞEHİR AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 20 KAT ARTTI
'SAKİN ŞEHİR AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 20 KAT ARTTI
'SAKİN ŞEHİR AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 20 KAT ARTTI

Bayram, Akyaka, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'SAKİN ŞEHİR AKYAKA'NIN NÜFUSU BAYRAMDA 20 KAT ARTTI - Son Dakika


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