'Sakin Şehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

'Sakin Şehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

22.02.2022 21:11
'Sakin Şehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA'nın 'Sakin Şehir' olarak bilinen Ula ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

MUĞLA'nın 'Sakin Şehir' olarak bilinen Ula ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, 'Sakin Şehir' olarak bilinen Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Hamal (39), yönetimindeki 20 BH 434 plakalı otomobille seyir halindeyken yol kenarında aralarında önceden husumet bulunan Özcan Emreoğlu (44) ile kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) gördü. Aracından inen Hamal ve Emreoğlu kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bayram Hamal, belindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı. Olayda Özcan Emreoğlu göğüs bölgesinden, Ali Emreoğlu sağ kolundan; kavgayı ayırmaya çalışan ve bir restoranda garson olarak çalışan Zihni Çelik (53) ise bacağından yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Emreoğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, Ali Emreoğlu ve Zihni Çelik'in ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan Bayram Hamal'ın yakalanması için çalışma başlattı.


YORUMLAR
500
Son dakika haber... Muğla Akyaka'da silahlı saldırı: 3 yaralı Son dakika haber... Muğla Akyaka'da silahlı saldırı: 3 yaralı Muğla'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Muğla'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Akyaka, Bayram, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sakin Şehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:13 Ukrayna ve Rusya'nın karşılaştırmalı askeri güçleri!
21:02 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı
20:53 Fenerbahçe bir türlü ikna edememişti! Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla iletişime geçti
20:25 Mbappe'nin annesi tüm sırrı ortaya döktü! Önemli transfer için geri sayım başladı
19:50 Son Dakika: Putin, dünyaya meydan okudu: Minsk Barış Anlaşması artık yok
20:12 Halil Falyalı cinayetini aydınlatacak görüntüler! Mustafa Söylemez'in Sedat Peker'in akrabasıyla görüştüğü anlar ortaya çıktı
19:37 Son Dakika: Ülkemizde 22 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
19:22 Son Dakika: NATO'dan Rusya'ya mesaj: 120 gemimiz hazır, Ukrayna'nın yanında olacağız
19:20 Tüm yapılanma bozulabilir! Galatasaray, Mbappe'den gelecek haberi bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 21:17:19. #1.12#
SON DAKİKA: 'Sakin Şehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement