'Sakin Şehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

ŞÜPHELİ YAKALANDI
Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde çıkan tartışmada husumetli olduğu Özcan Emreoğlu'nu (44) silahla öldüren, kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) ve kavgayı ayırmak isteyen garson Zihni Çelik'i (53) yaralayan; ardından da otomobille kaçan Bayram Hamal (39), Kavaklıdere ilçesinde yol kontrolü sırasında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Hamal, gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Haber: Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Kaynak: DHA
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