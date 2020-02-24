"Sakin şehir" Perşembe'deki Hoynat Adası turizme kazandırılacak - ORDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sakin şehir' Perşembe'deki Hoynat Adası turizme kazandırılacak - ORDU - Son Dakika

"Sakin şehir" Perşembe'deki Hoynat Adası turizme kazandırılacak - ORDU

7 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi, "sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, "sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nın turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hoynat Adası'nın tepeli karabatakların Türkiye'de yuva yaptığı tek yer olarak bilindiği belirtildi.

Adanın cazibesinin artırılması için çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, belediyenin "kuş cenneti" olarak da bilinen Hoynat'ın karşısına ziyaretçiler için otopark ve seyir noktası oluşturmak üzere peyzaj projesi hazırladığı aktarıldı.

Atıl durumdaki seyir alanını kullanılabilir hale getirmek amacıyla zeminin doğal taşla kaplanacağı ve güvenlik için teras alanının etrafının ahşap korkulukla çevrileceği anlatılan açıklamada, kuş gözlemi için teras alanına iki seyir dürbünü yerleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, projenin detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi, kumsal alanın ulaşılabilir olması ve kullanımının artırılması adına ahşap basamaklarla deniz seviyesine iniş sağlayacak. Alanda araç güvenliğini oluşturabilmek adına ise binek araçlar ve tur otobüsleri için otopark ile adayı seyre gelen ziyaretçilerin kullanabileceği bir mobil büfe ve piknik masaları yerleştirilecek."

Hoynat Adası

Üzerinde küçük surlar ve su kalıntıları bulunan, eskiden gemiciler tarafından depo ve sığınak olarak kullanılan Hoynat Adası, günümüzde ise tepeli karabatak kuşlarının ve gümüş renkli martıların yaşam alanı olarak biliniyor.

Kuş gözlemcileri tarafından bu yönüyle ilgi odağı olan, doğal yaşamın korunması için giriş çıkışların durdurulduğu ancak kıyıya yakın olması sayesinde kumsaldan ve yol kenarından izlenebilen ada, yerli ve yabancı turistlerin gezi rehberinde yer alıyor.

Sakin şehir Perşembe'deki Hoynat Adası turizme kazandırılacak - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:42 Kaynak: AA
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