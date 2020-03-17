"Sakin şehir" Perşembe'deki Hoynat Adası turizme kazandırılıyor - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesinin "sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nın turizme kazandırılmasına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hoynat Adası'nın kentin önemli turistik alanları arasında yer aldığı, adanın tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çektiği belirtildi.

Adanın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, adanın karşısında yürüyüş yolu ve peyzaj düzenleme çalışmalarına başlandığı, projenin yüzde 70'inin tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında adanın karşısında değişim ve dönüşümün başladığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kumsal alanının ulaşılabilir olması ve kullanımının artırılması adına ahşap basamaklarla deniz seviyesine iniş sağlandı ve atıl durumda olan seyir alanında güvenlik için korkuluk imalatı tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, proje ile kuş cenneti olarak da bilinen Hoynat Adası karşısına ziyaretçiler için otopark ve seyir noktası oluşturmayı amaçlıyor."

Projenin, seyir alanının zeminine granit ve bazalt döşeme, oturma gruplarının imalatı ve kuş gözlemi yapılması için teras alanına iki seyir dürbünü yerleştirilmesinin ardından hizmete sunulacağı aktarılan açıklamada, ayrıca alana, araç güvenliğini oluşturabilmek adına binek araçlar ve tur otobüsleri için otopark ile adayı seyre gelen ziyaretçilerin kullanabileceği bir mobil büfe ve piknik masaları yerleştirileceği ifade edildi.

Hoynat Adası

Üzerinde küçük surlar ve su kalıntıları bulunan, eskiden gemiciler tarafından depo ve sığınak olarak kullanılan Hoynat Adası, günümüzde ise tepeli karabatak kuşlarının ve gümüş renkli martıların yaşam alanı olarak biliniyor.

Kuş gözlemcileri tarafından bu yönüyle ilgi odağı olan, doğal yaşamın korunması için giriş çıkışların durdurulduğu ancak kıyıya yakın olması sayesinde kumsaldan ve yol kenarından izlenebilen ada, yerli ve yabancı turistlerin gezi rehberinde yer alıyor.