"Sakin şehir" Perşembe'nin çehresi değişiyor - Son Dakika

"Sakin şehir" Perşembe'nin çehresi değişiyor

14.10.2020 13:57

Ordu'nun "sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesinde sahillerin temizlenmesi, plajların yenilenmesi, balıkçı barınaklarının turistik cazibesinin artırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ordu'nun "sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesinde sahillerin temizlenmesi, plajların yenilenmesi, balıkçı barınaklarının turistik cazibesinin artırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezinde doğası ve özgün kimliğiyle büyük bir potansiyeli içinde barındıran Aktaş Plajı'nın, modern koşullara göre yenilenmesi için kolların sıvandığı belirtildi.

Plaj çevresinde bulunan yapıların tamamen harabeye dönerek yıllardır kullanılamaz hale geldiği aktarılan açıklamada, Aktaş Plajı'nın yenilenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in başlattığı proje çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin dokunuşlarıyla yapılacak çalışmalar sonrası plajın, Ordu'nun kıyı turizminde önemli bir destinasyon alanı olacağı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Güler, plaj için heyecan verici bir proje hazırladıklarını aktardı.

Buranın restoranıyla, plajıyla vatandaşların rahatlıkla denize girebileceği bir mekanla güzel bir alan olacağını vurgulayan Güler, "Ordu ve Perşembe'ye yakışan, Ordu'nun sınırlarını zorlayan iddialı bir proje olacak. Ekiplerimizle proje alanımızda incelemelerde bulunduk ve projemizi daha da zenginleştirmek için bazı yeni düzenlemeler yaptık. Buraya uygulayacağımız düzenlemelerle Aktaş Plajı gerçekten bir merkez olacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, projenin uygulanacağı alanda 180 metrekarelik restoran, soyunma kabinleri, pergolalar, duşlar ve otopark yer alacağı, aynı zamanda plaj alanının korunması amacıyla istinat duvarı ve peyzaj düzenleme çalışmalarının da yapılacağı bildirildi.

Mehmet Hilmi Güler, Perşembe, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sakin şehir' Perşembe'nin çehresi değişiyor - Son Dakika

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