Son Dakika Haberleri: Sakin Şehir" Şavşat gelin ve damatların gözdesi
Son Dakika Magazin Sakin Şehir' Şavşat gelin ve damatların gözdesi - Son Dakika Magazin

Sakin Şehir" Şavşat gelin ve damatların gözdesi

6 saat önce

İtalya'da 2015 yılında düzenlenen Citta Slow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı almasının ardından ünlenen Şavşat, şehrin stres ve gürültüsünden bunalıp doğayla iç içe sakin ortamda tatil yapmak isteyenlerce tercih ediliyor.

Sakin Şehir

İtalya'da 2015 yılında düzenlenen Citta Slow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı almasının ardından ünlenen Şavşat, şehrin stres ve gürültüsünden bunalıp doğayla iç içe sakin ortamda tatil yapmak isteyenlerce tercih ediliyor.


Karagöl, Yavuzköy, Papart Vadisi, Kelebekler Vadisi, Arsiyan Yaylası gibi doğal alanların yanı sıra geçmişi 10'uncu yüzyıla dayanan Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi gibi tarihi mekanlara da ev sahipliği yapan Şavşat, sonbaharda yeşilin onlarca tonunun yanı sıra sarı, turuncu, kırmızı ve kahverengi renkleriyle fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.


İlçe, eşsiz güzelliğiyle dünyaevine giren çiftlerin özel anlarını ölümsüzleştiren düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyosu haline geldi.


Düğün fotoğraflarını, kapalı mekanlar yerine doğada çektirmek isteyen çiftler, başta ladin ve çam ormanlarıyla kaplı Karagöl olmak üzere, sunduğu kartpostallık görüntülerle büyüleyen alanlarda mutluluklarını perçinliyor.


18 yıldır fotoğrafçılık yapan Hakan Aydın,doğal güzellikleriyle ünlü Artvin'in, son yıllarda gelin ve damatların fotoğraf çekim merkezi haline geldiğini söyledi.  Kentin barındırdığı doğal güzellikleriyle ziyaretçi akınına uğradığına işaret eden Aydın, "Dünyaevine girecek gelin ve damatlar, özellikle sonbahar mevsimini tercih ediyor çünkü sonbaharda doğa bütün renkleriyle insanları büyülüyor. Bu yıl yaklaşık 80 çiftin, düğün öncesi doğada fotoğraflarını çekerek albüm haline getirdim." dedi.

Karagöl, İtalya, Şavşat, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:02 
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