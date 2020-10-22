"Sakin şehir" Şavşat sonbahar renkleriyle masal diyarı gibi - Son Dakika

"Sakin şehir" Şavşat sonbahar renkleriyle masal diyarı gibi

22.10.2020 11:11

Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendirilen Artvin'in sakin şehir unvanına sahip Şavşat ilçesi sonbaharda doğanın farklı renk tonlarıyla göz dolduruyor.

Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendirilen Artvin'in sakin şehir unvanına sahip Şavşat ilçesi sonbaharda doğanın farklı renk tonlarıyla göz dolduruyor.

İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran 2015'te gerçekleştirilen Cittaslow Genel Kurulunda "sakin şehir" unvanı almasının ardından tanınırlığı artan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Şavşat, özellikle sonbahardaki renk cümbüşüyle son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Masal diyarlarını andıran tabiatı, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, tarihi eserleri, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ziyaretçilerine dört mevsim farklı güzellikler sunan "sakin şehir", sonbaharda bitki örtüsündeki sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla masalsı bir görünüme bürünüyor.

Güzellikleriyle her sonbaharda yüzlerce yerli ve yabancı profesyonel fotoğrafçıyı ağırlayan ilçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sükunet ve huzur içinde tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Yöreyi "doğanın başkenti" olarak tanımlayan Kaymakam Onur Özaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Özellikle sonbahar döneminde yeşil, mavi, sarı, turuncu, kahverengi ve kırmızı renklere bürünen doğanın renk cümbüşüyle görsel bir şölen sunduğunu dile getiren Özaydın, "Şavşat ilçemiz bu anlamda hem fotoğraf sanatçılarının hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çekmekte. Pandemi sürecinde olsak da yerli ve yabancı turistlerin ilgisi ilçemize oldukça fazla. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz."

Yörenin doğal güzelliğinin yanı sıra çok sayıda turistik değere sahip olduğunun altını çizen Özaydın, ilçede tarihi öneme sahip Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi gibi yapıların da turizm için önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Burada doğa, tarih ve kültürün harmanladığını kaydeden Özaydın, şöyle devam etti:

"Çok sayıda gezilecek yerlerimiz var. Sahara Milli Parkı, Şavşat Karagöl, Balık Gölü, Arsiyan Yaylası ve buradaki yüzen adalar turistik öneme sahip. İlçede doğa ile mimari bir bütün. İlçede hangi köye giderseniz gidin yöreye özgü ahşap mimariyi görmek mümkün. Yerli-yabancı turistlerimizi bu saklı cenneti görüp gezmeleri için ilçemize bekliyoruz."

Özaydın gelen turistlerin ulaşımlarını kolaylaştırmak için bölgenin turizm haritasını çıkaracaklarını aktardı.

Doğa ziyaretçileri mest ediyor

İlçeye Trabzon'dan gelerek tatil yapan Sezin Sezgin, amatör doğa fotoğrafçısı olduğunu ifade ederek "Bu mevsimde Şavşat'ın güzel olduğunu duyduk. Biraz fotoğraf çekmeye geldik. Her kare bir tablo gibi. Doğa gerçekten muhteşem. Son baharda kesinlikle gelinmesi gerek" dedi.

Ailesiyle ilçede tatil yapan Elif Burma da Karadenizli olmasına rağmen yörenin doğasından çok etkilendiğini belirtti.

Burma, "Burasını görünce çok şaşırdım. Sarının, turuncunun, kırmızının, yeşilin her tonunu gördüğümüz bu güzel ilçeyi herkesin görmesi gerekir. Gelip görün fotoğraflarla anlatmak yeterli değil. Şavşat'ın bu mevsimde çok güzel olduğunu çok duyduk ama beklediğimizden daha güzel. Adeta güzellik karşısında bayıldık." diye konuştu.

Doğu Karadeniz'i gezmek için Afyonkarahisar'dan gelen Cennet Karaşahin de Karadeniz'in doğasına ve iklimine hayran kaldığını dile getirdi.

Artvin ve Şavşat'ın bu güzellik içinde ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Karaşahin, "Burasını görmek için özellikle son baharı tercih ettim ki doğadaki renk cümbüşünü göreyim. Buranın görüntüsü yağlı boya tablosu gibi, her rengi görmek mümkün." dedi.

Tatil için Tekirdağ'dan gelen İnci Türkmen de Artvin ve Şavşat'ın beklediğinden çok daha etkileyici bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Türkmen, "Buranın renkleri, doğası, suları, insanı çok etkileyici, çok sevdik. Herkese tavsiye ediyorum. Karadeniz başlı başına bir cennet. Şavşat'ta bu cennetin baş tacı bir yer. Doğadaki renk çeşitliliği insanı cezbediyor. Renklerin bütün tonu var. Doğadaki bu değişimi görmek için ekim ayı çok keyifli." ifadesini kullandı.

Sonbahar, Türkiye, Artvin, Şavşat, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Sakin şehir' Şavşat sonbahar renkleriyle masal diyarı gibi - Son Dakika

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