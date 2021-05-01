"Sakin şehir" Şavşat'ta ilkbaharla birlikte tabiat canlandı - Son Dakika

Şavşat ilçesinden bahar manzaraları

Derede akan sular

Arı üreticililerinin kovan bakımı yapmaları

Arıcılık yapan bir köylü ile röportaj

Koyun ve kuzuların otlaması

Köylülerden Nefize Karahancı ile röportaj

Köylülerden Ahmet Karahacı ile röportaj

Karagöl'den bahar manzaraları

Doğa fotoğrafları çeken bir vatandaşla röportaj 'Sakin şehir' Şavşat'ta ilkbaharla birlikte doğa canlandı

Artvin'in "Sakin Şehir" unvanına sahip olan ve kışı çetin geçiren Şavşat'ta, ilkbaharla birlikte havalar ısınmaya, doğa canlanmaya başladı

ARTVİN (AA) – BAYRAM SARAYOĞLU - Artvin'in "Sakin Şehir" unvanına sahip olan ve kışı çetin geçiren Şavşat'ta, ilkbaharla birlikte havalar ısınmaya, doğa canlanmaya başladı.

İlçede, ağaçlar rengarenk çiçek açarken, arı üreticileri arıların bakımını yapmaya başladı.

Havaların sınmasıyla birlikte dağlardan eriyen kar suları dereleri coştururken, doğal güzelliğiyle ziyareti akınına uğrayan ilçedeki Karagöl'de ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Doğal güzelliği, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, kendine özgü kültürel yapısı ve tarihi eserleriyle her mevsim misafirlerine güzellikler vadeden Şavşat, İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı almasının ardından tanınırlığı arttırdı.

Şavşat denilince akla ilk olarak Sahara Milli Parkı içinde, ladin ve çam ağaçlarıyla çevrili Karagöl geliyor.

Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da bulunan Karagöl, temiz havası ve doğasıyla ziyaretçilerini mutlu ederken her mevsim fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

-Kuzuların anneleriyle birlikte doğada otlaması görsel şölen oluşturdu

Yavuzköy köyünde havaların ısınmasıyla yeşile bürünen meralarda baharla birlikte doğum yapan koyunların kuzularıyla birlikte otlaması görsel şölen oluşturdu.

Köylülerden Nefize Karahancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bahar geldi. Koyunlarımızı dışarıya attık. Doğa canlandı yeşillik oldu. Hayvancılıkla geçiniyoruz. Koyunlarımız doğum yaptı. İneklerimiz var onlarda doğurdular. Havalar ısındı bahar geldi. Kuzularımız doğdu.." dedi.

Köylülerden Ahmet Karahacı ise havaların ısınmasıyla doğanın kendisini göstermeye başladığını söyledi.

Emekli olduktan sonra köyüne yerleşerek eşiyle birlikte hayvancılık yaptıklarını belirten Karahancı, şunları kaydetti:

"Bahar geldi çiçekler açtı. Doğa yeşillendi çok güzel ortam. Şimdi sırtımız da ısındı koyunun sırtı da ısındı kuzular gülmeye başladı. Bunun için neşeliyiz hoşuz. 300 koyunumuzla beraber kuzularımız da oldu. Hepsi doğum yaptı. Yüzümüz gülüyor bahar nedeniyle. Artık bundan sonra inşallah doğayla beraber kucaklaştık. Yaylalara gideceğiz. Bahar geldi doğa canlandı. Kuzularımızı kucağımıza aldık. Neşeliyiz mutluyuz. Artık bize diyecek yok. Doğa canlandı ağaçlar çiçek açtı. Tarlalar yeşillendi. Koyunlar için çimen bol. Bizde neşeliyiz."