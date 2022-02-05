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Sakin Şehir Şavşat'ta kış şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Sakin Şehir Şavşat'ta kış şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

05.02.2022 17:27

Sakin Şehir Şavşat'ta kış şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Şavşat ilçesinde bu yıl 8.'si düzenlenen 'Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri' renkli görüntülere sahne oldu.

Sakin Şehir Şavşat'ta kış şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

ARTVİN - Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Şavşat ilçesinde bu yıl 8.'si düzenlenen 'Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri' renkli görüntülere sahne oldu.

1580 rakımlı Yavuzköy köyünde davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayan şenlikte 200 yıllık tahta kızak yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. 7'den 70'e büyük ilgi gören yarışlar havadan da görüntülendi.

Şenliklerde yöre köylerinin ortaklaşa hazırladığı yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip, 'Tavuk Barı' ve 'Berobana' orta oyunları da sahnelendi. İlginç maskelerle sahnelenen Berobana orta oyunu renkli ve ilginç görüntülere sahne oldu. Şenlikte konuşan Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, "Özellikle kış turizminizde ön plana çıkartabileceğimiz bir organizasyon. Her mevsim farklı güzellikleriyle saklı cenneti andıran Şavşat'ın kış turizm adına güzel bir organizasyon oldu. İlçemize yaz aylarında çok yoğun bir turist akını oluyor. Sadece yaz aylarında değil, 12 aya yayalım diye düşündüğümüzden bu etkinlikleri çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Şavşat Offroad Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Berkay Özcan ise "Kış şenlikleri yapma amacımız, yöremizde daha eskiden kültürel aktiviteleri, faaliyetleri yörede oynan oyunları, gelenekleri alt kuşaklara gösterebilmek. Bu tarz kültürel aktivitelerin devamını sağlayabilmek amacıyla buradayız. Olumsuz hava şartlarına rağmen katılımcı sayımız oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı turistleri kış aylarında da ilçeye beklediklerini dile getiren Göktaş, "Kış manzaralarımız büyüleyici. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Bu şenliğimizin en önemli nedenlerinden biri, kışın da turizmi canlandırmaktır. Bugün yoğun bir katılım var, bu da bizleri oldukça memnun etti" ifadelerini kullandı.

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Artvin, Şavşat, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakin Şehir Şavşat'ta kış şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


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