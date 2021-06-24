"Sakin Şehir Taraklı" doğalgaza kavuşuyor - Son Dakika

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde doğalgaz temel atma töreni gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Pilavcı, MHP İlçe Başkanı Halim Cingöz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Pilavcı, ekim başlarında gaz verme işleminin başlayacağını bildirdi.

Doğalgazın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Pilavcı, "Bugün itibarıyla ilk kazma vuruldu. Bu tür hizmetler biraz sabır gerektiriyor ve emek gerektiren işlerdir. 3 etap şeklinde programlanan çalışmalarımızın birinci etabını inşallah kısa sürede tamamlayıp ekim başı gibi gaz verme işlemini gerçekleştireceğiz. Bu artık konfor değil, kesinlikle ihtiyaçtır. Allah projemizi sonlandırmayı kısa sürede nasip etsin." diye konuştu.

Pilavcı, göreve geldikleri ilk günden itibaren büyük projelere öncelik verdiklerini belirterek, Taraklı halkı için güzel işler yapmaya devam edeceklerini kaydetti.