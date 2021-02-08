"Sakin Şehir" Taraklı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Sakarya'nın Taraklı ilçesinde sessizlik hakim oldu.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin "Sakin Şehir" ağına dahil ettiği ve yaz aylarında binlerce ziyaretçi ağırlayan ilçede kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgın sürecinin başından bu yana alınan sıkı tedbirler sayesinde az sayıdaki koronavirüs vakalarının neredeyse sıfırlandığı yaklaşık 7 bin nüfuslu ilçede, emniyet görevlileri de denetimler gerçekleştirdi.