Üye Girişi
"Sakin şehir" Taraklı'nın şimşir tarağı ve kaşığı coğrafi işaret aldı - Son Dakika

"Sakin şehir" Taraklı'nın şimşir tarağı ve kaşığı coğrafi işaret aldı

21.09.2021 16:03

Sakarya'nın "Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow)" üye Taraklı ilçesinde az sayıda usta tarafından üretilen şimşir tarak ile şimşir kaşık, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Sakarya'nın "Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow)" üye Taraklı ilçesinde az sayıda usta tarafından üretilen şimşir tarak ile şimşir kaşık, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı açıklamada, coğrafi tescillerin kentin yerel kültürüne ait değerlerinin korunması için çok önemli olduğunu belirtti.

Kentin, zengin potansiyeli, stratejik konumuyla yüzyıllardır medeniyetlerin uğrak noktası olarak yer edindiğini aktaran Altuğ, bugüne bakıldığında Sakarya'nın sanayisiyle her geçen gün büyüyen, ihracatta başta giden, doğasıyla turistleri kendine çeken ve farklı kültürlerin uyum içinde yaşadığı demografik yapıya sahip bir şehir olduğunu kaydetti.

Sakarya'nın her alanda etkin bir şehir olduğuna işaret eden Altuğ, tek bir şehrin çatısı altında toplanan onlarca kültürün, Sakarya'nın ahengini oluşturduğunu, yemek, yöresel ürün, eşya, oyun gibi birçok değeri de ortaya çıkararak bu kentin mirası haline getirdiğini bildirdi.

SATSO olarak şehir odaklı çalışmalarının arasında yerel değerlere sahip çıkmak ve onları geliştirmenin de olduğunu belirten Altuğ, "Bu doğrultuda şehrimizin değerlerini tescilleyerek tanıtımda öne çıkarmak adına 2009 yılından bu yana coğrafi işaret tescillerimizi almaya devam ediyoruz. Temmuz 2020'de tescil başvurusunu yapmış olduğumuz 'Taraklı şimşir tarak' ve 'Taraklı şimşir kaşık' tescilini de şehrimize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Altuğ, "Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası adı gibi sadece ekonomik unsurlarda değil, şehrin tüm konularında çalışmaya devam edecektir. Sakarya'nın yerel değerlerini tescilleme, kültürel zenginliğine katkı sunma hedefimiz doğrultusunda yol almayı sürdüreceğiz. Bu ürünler Sakarya'nındır, Sakaryalınındır." değerlendirmesinde bulundu.

Akgün Altuğ, tescil başvurusunda bulunulan ve onay bekleyen ürünlerin Pamukova ceviz ezmesi, Pamukova kavunu, Taraklı çam (kozalak) reçeli ile Taraklı uğut tatlısı olduğu bilgisini verdi.

Sakin şehir Taraklı'nın şimşir tarağı ve kaşığı coğrafi işaret aldı
Sakin şehir Taraklı'nın şimşir tarağı ve kaşığı coğrafi işaret aldı
Sakin şehir Taraklı'nın şimşir tarağı ve kaşığı coğrafi işaret aldı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya, Taraklı, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sakin şehir' Taraklı'nın şimşir tarağı ve kaşığı coğrafi işaret aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir 17:10 TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin 17:03 Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir Aslan'da önemli karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi 16:59 Aslan'da önemli karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi
Adana Demirspor'da tüm oyuncular sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok 16:41 Adana Demirspor'da tüm oyuncular sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor 16:12 Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir 15:46 Kürt sorunu tartışmalarına Selahattin Demirtaş da katıldı: Çözümün adresi TBMM'dir
Sedat Peker hakkında 15:36 Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti 15:22 Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:11 FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi kabul edilmedi
17:09 TRT'den Rıdvan Dilmen'in maaşıyla ilgili açıklama: Bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir
17:02 Son Dakika! Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'nin "HDP meşrudur" sözlerine yanıt: HDP, terör örgütünün mazbata almış halidir
17:02 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı
17:00 TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var
16:58 Aslan'da önemli karar! Fatih Terim, yıldızlarını Kayseri deplasmanına götürmedi
16:41 Adana Demirspor'da tüm oyuncular sakat! Belhanda ve Balotelli, Beşiktaş maçında yok
16:11 Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor
16:10 Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı
15:48 PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı
FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi kabul edilmedi FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi kabul edilmedi         
17:11
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var TEM'de gerçekleşen zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, 4 yaralı var         
17:00
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi TikTok'un sınırsız jeton gönderme açığını tespit eden Türk gençler, 20 bin dolarlık teklifi kabul etmedi         
16:12
Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı Kim Milyoner Olmak İster'deki para ağacında değişiklik yapıldı! Ödüllerin değeri arttı         
16:10
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor KOAH hastası eşine şifa olması için kozalak pekmezi üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor         
15:28
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor         
14:53
İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı İşlerine son verilen iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı         
14:39
Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü Fatih Terim'i hedef alan Diagne'nin, Florya'da yaptıkları takımı hayrete düşürdü         
14:30
Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi Şirinevler Meydanı'nda oluşan metrelerce otobüs kuyruğu vatandaşı canından bezdirdi         
14:00
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 17:15:55. #1.11#
SON DAKİKA: "Sakin şehir" Taraklı'nın şimşir tarağı ve kaşığı coğrafi işaret aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement