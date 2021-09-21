"Sakin şehir" Taraklı'nın şimşir tarağı ve kaşığı coğrafi işaret aldı - Son Dakika

Sakarya'nın "Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow)" üye Taraklı ilçesinde az sayıda usta tarafından üretilen şimşir tarak ile şimşir kaşık, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı açıklamada, coğrafi tescillerin kentin yerel kültürüne ait değerlerinin korunması için çok önemli olduğunu belirtti.

Kentin, zengin potansiyeli, stratejik konumuyla yüzyıllardır medeniyetlerin uğrak noktası olarak yer edindiğini aktaran Altuğ, bugüne bakıldığında Sakarya'nın sanayisiyle her geçen gün büyüyen, ihracatta başta giden, doğasıyla turistleri kendine çeken ve farklı kültürlerin uyum içinde yaşadığı demografik yapıya sahip bir şehir olduğunu kaydetti.

Sakarya'nın her alanda etkin bir şehir olduğuna işaret eden Altuğ, tek bir şehrin çatısı altında toplanan onlarca kültürün, Sakarya'nın ahengini oluşturduğunu, yemek, yöresel ürün, eşya, oyun gibi birçok değeri de ortaya çıkararak bu kentin mirası haline getirdiğini bildirdi.

SATSO olarak şehir odaklı çalışmalarının arasında yerel değerlere sahip çıkmak ve onları geliştirmenin de olduğunu belirten Altuğ, "Bu doğrultuda şehrimizin değerlerini tescilleyerek tanıtımda öne çıkarmak adına 2009 yılından bu yana coğrafi işaret tescillerimizi almaya devam ediyoruz. Temmuz 2020'de tescil başvurusunu yapmış olduğumuz 'Taraklı şimşir tarak' ve 'Taraklı şimşir kaşık' tescilini de şehrimize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Altuğ, "Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası adı gibi sadece ekonomik unsurlarda değil, şehrin tüm konularında çalışmaya devam edecektir. Sakarya'nın yerel değerlerini tescilleme, kültürel zenginliğine katkı sunma hedefimiz doğrultusunda yol almayı sürdüreceğiz. Bu ürünler Sakarya'nındır, Sakaryalınındır." değerlendirmesinde bulundu.

Akgün Altuğ, tescil başvurusunda bulunulan ve onay bekleyen ürünlerin Pamukova ceviz ezmesi, Pamukova kavunu, Taraklı çam (kozalak) reçeli ile Taraklı uğut tatlısı olduğu bilgisini verdi.