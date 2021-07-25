"Sakin şehir Taraklı"ya bayram tatilinde ziyaretçi akını - Son Dakika

"Sakin şehirler" ağına (Cittaslow) üye Sakarya'nın Taraklı ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Bayram tatilini fırsat bilerek Taraklı'ya gelen yerli turistler, tarihi İpek Yolu üzerindeki Hacı Atıf Hanı, Fenerli Konağı, Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örnekleri ile bozulmamış tarihi dokusu ve tarihi konakları görme imkanı buldu.

İlçeye özgü el sanatlarını da inceleyen misafirler, yöreye özgü lezzetlerden tattı, Taraklı bezinden yapılan hediyelik eşya ve şimşir kaşıklardan satın aldı.

Denizli'den Taraklı'ya gelen Üstün Abdül Kerimoğlu, AA muhabirine, Taraklı'nın, tarihi dokusu ve coğrafi yapısıyla çok güzel bir yer olduğunu dile getirerek, "Uzun süre pandemi yaşadık, 9 günlük bayram tatili, bizlere ve çocuklara ilaç gibi geldi. Uzun zamandır dışarı çıkamamıştık, bu tatil fırsat oldu. Buraları gezip, tarihi binalarını görmek gerçekten çok güzel duygu. İnsanları çok misafirperver." diye konuştu.

Kamil Sağlam da Taraklı'ya ilk defa geldiğini belirterek, "Gerçekten burası çok güzel bir yer, 9 günlük bayram tatili bizleri oldukça mutlu etti. Taraklı'ya gelip buraları tanıma fırsatı bulduk." dedi.

İlçeye Mardin'den gelen Hatice Haykır ise uzun süren salgın döneminin ardından 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek istediklerini söyledi.

Taraklı'da esnaflık yapan Canan Çakmak da bayram tatilini çok iyi geçirdiklerini belirterek, "Hediyelik eşya ve yöresel ürünler satıyoruz. 9 günlük bayram tatili bizlere de iyi geldi, bütün esnafımızın yüzünü güldürdü." dedi.

Şevket Kalaycı ise ürettikleri ahşap ağırlıklı hediyelik eşyaları dükkanında sattığını, satışlarının çok iyi gittiğini kaydetti.