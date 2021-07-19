'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı

Ordu'nun, dünyada 161'inci sıradaki 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesi, kıyı şeridi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Belediyesi'nin ilçede yürüttüğü çalışmaların ardından çehresi değişen ilçede, Kurban Bayramı tatili sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Plajların tam anlamıyla dolu olduğu ilçede turistlerin de gelmesi ile birlikte nüfus neredeyse 5'e katlanırken, vatandaşlar ise memnun kaldıklarını belirtiyor.

"PLAJLARIMIZ TIKLIM TIKLIM DOLU"

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, ilçenin kıyı şehri olmasından ve havaların sıcak seyretmesinden dolayı turist akını olduğunu söyledi. Başkan Tandoğan, "Şu anda nüfusumuzun neredeyse 5 katına çıktığını söyleyebilirim. Gerçekten yoğun bir talep var. Özellikle kıyı şeridi şu anda tam anlamıyla dolu ve plajlarımız da aynı şekilde tıklım tıklım dolu. Bundan da aslında memnunuz, çünkü pandemi sonrasında esnafımız zor durumdaydı.

"ALTYAPIMIZIN EKSİK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Pandemi sonrasında ilçemizde bir hareketlilik başladı ve bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte sorunlarımız da başladı, altyapımızın bu konuda eksik olduğunu gördük. Çünkü kendi nüfusumuza göre yapılan altyapı, bir anda nüfusun çoğalması ile beraber yetersiz kaldı. Bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan

"EGE VE AKDENİZ'İ ARATMIYOR"

Sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesinin şu andaki durumda Ege ve Akdeniz'i aratmadığını sahillerin tam anlamıyla dolu olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Tandoğan, şöyle devam etti:

"Perşembe ilçesi, dünyada 161'inci 'sakin şehir' statüsünde olan bir ilçe. Gerçekten Vona'mız tabiatı, doğasıyla, deniziyle, koylarıyla görülmeye değer bir yer. İnanın şuanda Ege ve Akdeniz Bölgesini aratmayacak durumda, sahillerimiz tıklım dolu, hiç bu kadar yoğunluk olmuyordu. Bu sene pandemiden sonra insanların demek ki hem Karadeniz özlemi, hem de artık küresel ısınmadan dolayı epey bir hareketlilik oldu."

Tatil için il dışından gelen vatandaşlar ise yoğun bir kalabalık akımı olduğunu, insanların ellerinden geldiği kadar mesafeye dikkat ettiğini belirtti. Sahillerin, ekipler tarafından sürekli olarak kontrol edildiğini ve temizlendiğini ifade eden vatandaşlar, çalışmalarda emeği geçenlere de teşekkür ettiler.