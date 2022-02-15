"Sakin şehir" unvanlı Şavşat'ın doğal güzellikleri kliple tanıtıldı - Son Dakika

Artvin'in "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesinin doğal güzellikleri ve tarihi eserleri kliple tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yerli ve yabancı turistlerin her mevsim ilgi gösterdiği Şavşat'ın kış güzelliğine dikkat çekmek amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Tanıtım çalışmaları kapsamında, Karagöl Sahara Milli Parkı sınırları içinde yüzeyi buz tutan gölün üzerindeki ahşap iskelede çeşitli enstrümanlarla müzik yapıldı.

Piyano, çello ve akordeonun eşlik ettiği anların yanı sıra klipte, Tibet Kilisesi, Kocabey Yaylası ve Yavuz köy gibi yerlere ait görüntüler de yer aldı.

Farkındalık oluşturmak için sanat ve doğanın birleştirildiği klip, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.