Üye Girişi
"Sakin şehir" unvanlı Şavşat'ın doğal güzellikleri kliple tanıtıldı - Son Dakika

"Sakin şehir" unvanlı Şavşat'ın doğal güzellikleri kliple tanıtıldı

15.02.2022 13:01

Artvin'in "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesinin doğal güzellikleri ve tarihi eserleri kliple tanıtıldı.

Artvin'in "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesinin doğal güzellikleri ve tarihi eserleri kliple tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yerli ve yabancı turistlerin her mevsim ilgi gösterdiği Şavşat'ın kış güzelliğine dikkat çekmek amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Tanıtım çalışmaları kapsamında, Karagöl Sahara Milli Parkı sınırları içinde yüzeyi buz tutan gölün üzerindeki ahşap iskelede çeşitli enstrümanlarla müzik yapıldı.

Piyano, çello ve akordeonun eşlik ettiği anların yanı sıra klipte, Tibet Kilisesi, Kocabey Yaylası ve Yavuz köy gibi yerlere ait görüntüler de yer aldı.

Farkındalık oluşturmak için sanat ve doğanın birleştirildiği klip, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Sakin şehir unvanlı Şavşat'ın doğal güzellikleri kliple tanıtıldı
Sakin şehir unvanlı Şavşat'ın doğal güzellikleri kliple tanıtıldı
Sakin şehir unvanlı Şavşat'ın doğal güzellikleri kliple tanıtıldı

YORUMLAR
500

Turizm, Artvin, Şavşat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sakin şehir' unvanlı Şavşat'ın doğal güzellikleri kliple tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:47 İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız
13:44 Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
12:50 Şırnak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıda karar: Terörist Hüseyin Osmanpur 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:47 Falyalı suikastına ilişkin yeni iddia: Bir ucu Kolombiya'da, bir ucu Yüksekova'da!
12:28 3600 ek gösterge sonrası kim, ne kadar alacak? İşte meslek meslek o rakamlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 13:56:57. #1.11#
SON DAKİKA: "Sakin şehir" unvanlı Şavşat'ın doğal güzellikleri kliple tanıtıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement