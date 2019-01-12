Sakın Sokulmayın...! En Tehlikeli ve Ölümcül Sonuçları Olan 10 Böcek
8 dakika önce
Sizi en çok hangi hayvan korkutuyor?
Sizi en çok hangi hayvan korkutuyor? Vahşi hayvanlar mı yoksa böcekler mi? Muhtemelen birçoğunuzun cevabı vahşi hayvanlardır. Ancak, çok sayıda böcek türü de en az vahşi hayvanlar kadar ölümcül olabilmektedir. Biz de bugün sizlere dünyanın en tehlikeli ve ölümcül böceklerinden bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:37 Kaynak: Youtube
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