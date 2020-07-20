Sakinşehir Yenipazar'da cinayet - Son Dakika

Sakinşehir Yenipazar'da cinayet

Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki mesire alanında çıkan kavgada bıçaklandığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki mesire alanında çıkan kavgada bıçaklandığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet


Olay, Aydın'ın Sakinşehir (Cittaslow) unvanına sahip Yenipazar ilçesinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlık mevkiinde Güven Serindere (39) ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Güven Serindere vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Serindere'nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Serindere'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yenipazar Sanayi Sitesi'nde oto elektrikçisi olan Serindere'nin yakınları acı haber ile yasa boğuldu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Yenipazar, Çamlık, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakinşehir Yenipazar'da cinayet - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 18:42 Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu 18:35 Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:43 MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:21 Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:55 Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
19:07
Son Dakika: Hakkari Çukurca'da üs bölgesine yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu
18:42
Gaziantep'te vaka sayısının artmasındaki en önemli sebep ev ziyaretleri
18:35
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
17:43
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
17:21
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun
16:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 19:12:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakinşehir Yenipazar'da cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]