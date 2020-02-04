Sakintepe Soğuk Hava Deposu'yla üreticinin emeğine sahip çıkılıyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sakintepe Soğuk Hava Deposu, üreticilerin mahsullerinin muhafaza edilmesinde kolaylık sağlarken, emeğe sahip çıkılması noktasında da önemli bir rol oynuyor.



Tepebaşı Belediyesi, hizmete sunduğu bin metreküp kapasiteli soğuk hava deposuyla üreticilerin emeğine sahip çıkmayı sürdürüyor. Hijyen ve teknoloji açısından birinci sınıf hizmet veren Sakintepe Soğuk Hava Deposu sayesinde üreticilerin büyük emeklerle ürettiği ürünler, serbest piyasa şartlarındaki fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmiyor. Yılın 12 ayı üretim yapan, Tepebaşı ve komşu bölgelerden gelen üreticiler, soğuk hava deposunu kullanabiliyor. Böylelikle tarladan çıkan ürünler, satış aşamasına kadar tazeliğini ve değerini muhafaza edebiliyor. Üreticinin ve emeğin yanında olan Tepebaşı Belediyesi, bölge üreticisine sağlamış olduğu bu imkan ile birlikte, ülke ekonomisine de katkı sağlamaya devam ediyor.



2019 yılında 630 ton yaş sebze ve meyve muhafaza edildi



Soğuk hava deposunda; marul, roka, tere, maydanoz, ıspanak, dere otu, nane, fesleğen, kekik, pırasa, brokoli, kırmızı turp, salatalık, kabak, taze fasulye, biber, karnabahar, kırmızı pancar, bakla, taze nohut, alabaş turp, taze soğan, domates, havuç, enginar, elma, ayva, nar ve üzüm gibi ürünler yer aldı. Geçen yıl 630 ton yaş sebze ve meyve muhafaza edilen depo, 2019 yılı üretim sezonunda Cumhuriyet Hal Binasından 10 bin tonu domates ve 5 bin tonu biber çeşidi olmak üzere toplam 15 bin ton ürünün pazarlanmasına aracılık etti. Hal binasının çevresindeki mahallelerden de yaklaşık 250 üreticinin toplam 15 bin ton ürününü, vatandaşla buluşturmasına yardımcı oldu.



Depodan istifade eden üreticiler ise, kendilerine böyle bir imkanın sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeklerinin karşılığını almalarında önemli bir rol oynayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti.



(İHA-Y)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sakintepe Soğuk Hava Deposu, üreticilerin mahsullerinin muhafaza edilmesinde kolaylık sağlarken, emeğe sahip çıkılması noktasında da önemli bir rol oynuyor.



Tepebaşı Belediyesi, hizmete sunduğu bin metreküp kapasiteli soğuk hava deposuyla üreticilerin emeğine sahip çıkmayı sürdürüyor. Hijyen ve teknoloji açısından birinci sınıf hizmet veren Sakintepe Soğuk Hava Deposu sayesinde üreticilerin büyük emeklerle ürettiği ürünler, serbest piyasa şartlarındaki fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkilenmiyor. Yılın 12 ayı üretim yapan, Tepebaşı ve komşu bölgelerden gelen üreticiler, soğuk hava deposunu kullanabiliyor. Böylelikle tarladan çıkan ürünler, satış aşamasına kadar tazeliğini ve değerini muhafaza edebiliyor. Üreticinin ve emeğin yanında olan Tepebaşı Belediyesi, bölge üreticisine sağlamış olduğu bu imkan ile birlikte, ülke ekonomisine de katkı sağlamaya devam ediyor.



2019 yılında 630 ton yaş sebze ve meyve muhafaza edildi



Soğuk hava deposunda; marul, roka, tere, maydanoz, ıspanak, dere otu, nane, fesleğen, kekik, pırasa, brokoli, kırmızı turp, salatalık, kabak, taze fasulye, biber, karnabahar, kırmızı pancar, bakla, taze nohut, alabaş turp, taze soğan, domates, havuç, enginar, elma, ayva, nar ve üzüm gibi ürünler yer aldı. Ayrıca depo, 2019 yılı üretim sezonunda Cumhuriyet Hal Binasından 10 bin tonu domates ve 5 bin tonu biber çeşidi olmak üzere toplam 15 bin ton ürünün pazarlanmasına aracılık etti. Hal binasının çevresindeki mahallelerden de yaklaşık 250 üreticinin toplam 15 bin ton ürününü, vatandaşla buluşturmasına yardımcı oldu.



Depodan istifade eden üreticiler ise, kendilerine böyle bir imkanın sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeklerinin karşılığını almalarında önemli bir rol oynayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR