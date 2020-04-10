"Sakıp Ağa"ya veda edeli 16 yıl oldu - Son Dakika
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"Sakıp Ağa"ya veda edeli 16 yıl oldu

7 saat önce

Mütevazı kişiliği, renkli ve kendine has üslubuyla toplumun sempatisini toplayan ve "Sakıp Ağa" olarak anılan Sabancı Holding'in merhum Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk iş dünyasının sevilen ismi Sakıp Sabancı, hayata veda edeli 16 yıl oldu.

Mütevazı kişiliği, renkli ve kendine has üslubuyla toplumun sempatisini toplayan ve "Sakıp Ağa" olarak anılan Sabancı Holding'in merhum Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk iş dünyasının sevilen ismi Sakıp Sabancı, hayata veda edeli 16 yıl oldu.

Başarılı bir iş adamı olmasının yanı sıra tevazusu, samimiyeti ve insan sevgisiyle Türk halkının gönlünü fetheden Sakıp Sabancı, 10 Nisan 2004'te hayata veda ettiğinde, geride kendisini özlemle anan bir aile, onlarca dost, binlerce çalışan, milyonlarca seven insan bıraktı.

7 Nisan 1933 tarihinde Kayseri'nin Akçakaya köyünde dünyaya gelen Sabancı, 6 çocuklu Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı'nın ikinci çocuğuydu.

1944 yılında mahalledeki İsmet İnönü İlk Okulu'nda eğitimini tamamlayan Sakıp Sabancı, hemen sonrasında Adana'da o zamanlar İkinci Orta Okul diye bilinen okulda eğitimine devam etti. Adana Erkek Lisesi'nden 3 yıl boyunca yakasını bırakmayan zatürre hastalığı nedeniyle ayrıldı. Bu aynı zamanda iş hayatına erken atılmasına neden oldu.

1957'de, 24 yaşındayken teyzesinin Adana BOSSA fabrikasının bahçesinde bir düğünle, 22 yaşındaki teyze kızı Türkan Civelek ile evlendi. Sakıp- Türkan Sabancı çiftinin 47 yıl süren mutlu evliliği, 1964 yılında Dilek Sabancı, 1970 yılında Metin Sabancı ve 1973'de Sevil Sabancı'nın doğumuyla perçinlendi.

71 yaşında hayata gözlerini yuman Sabancı, yaşamı boyunca birçok başarıya imza attı. 1974'de Sabancı Holding'i o dönemler Sabancı Holding Genel Koordinatörü olarak görev yapan Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ısrarı üzerine İstanbul'a taşıyan Sakıp Sabancı, 1967-2004 yılları arasında Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptı.

Bu dönemde Sabancı Topluluğu, çoğunlukla yüzde 50-50 ortaklık kurduğu, aralarında Bridgestone, DuPont, Toyota, Philip Morris, Kraft Foods International, Danone, IBM, Carrefour gibi dünya devlerinin bulunduğu şirketlerle ismini birleştirerek Sabancı logosunu dünyaya tanıttı.

1964 yılından itibaren, 25 yıl süreyle Adana ve Kocaeli Sanayi Odaları, Türkiye Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği üyeliği ve başkanlığı yaptı. Muhtelif vakıflarda çeşitli zamanlarda görevler üstlendi.

1986 yılında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Sakıp Sabancı, 1987-1990 yılları arasında Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nı yaptı.

Çeşitli üniversitelerden toplam 15 onursal doktora derecesi olan Sabancı, 1993 ve 2001'de Yılın İş Adamı unvanını aldı. Ayrıca Japon, Belçika ve Fransa hükümetlerinden bu ülkelerle Türkiye arasındaki dostlukları geliştirici çeşitli nişan ve taltifler almasının yanı sıra sosyal, kültür, sanat ve eğitim alanlarında yaptığı hizmetlerden dolayı "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahibi oldu.

Türk işadamı 2004 yılında vefat ettiğinde, Amerikan iş dergisi Forbes'in milyarderler listesinde 147. sırada yer aldı.

Renkli ve enerjik kişiliği ile de tanınan ve halkın sevgisini "Sakıp Ağa" diyerek gösterdiği Sakıp Sabancı, 71 yıllık hayatına birçok başarı sığdırdı.

1981'de ilk kez ve 1989 da ise ikinci kez Houston'da (Amerika) kalp kapakçığı ameliyatı olan Sabancı 10 Nisan 2004 tarihinde sabah saat 05.55 civarında tedavi gördüğü Amerikan hastanesinde şiddetli akciğer iltihabından vefat etti.

12 Nisan 2004 tarihinde Sabancı Holding'de düzenlenen devlet töreninin ardından yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sabancı Holding, Sakıp Sabancı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:06 Kaynak: AA

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