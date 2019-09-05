Son Dakika Haberleri: Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde devam eden sergi uzatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde devam eden sergi uzatıldı

3 saat önce

Sabancı Vakfı'nın desteğiyle Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi – Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde devam eden "Belgeden Kurguya, Atölyeden Müzeye – Mardin'den Fotoğraflar" sergisi gördüğü yoğun ilgi sebebiyle 29 Aralık Pazar gününe kadar uzatıldı.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde devam eden sergi uzatıldı, System.String[]

Sergi; çağdaş fotoğraf sanatçıları Murat Germen'in öncülüğü ile Ahmet Elhan'ın yürütücülüğünde düzenlenen atölye çalışmalarına katılan 17 genç yeteneğin ürettikleri fotoğraflardan bir seçki sunuyor. Öğrenci, öğretmen, tekniker, gibi farklı meslek gruplarından katılımcıların yaşadıkları ve hissettikleri Mardin'i fotoğrafladıkları sergi; "zaman/ mekân" kavramlarının arasındaki dinamiklerle, "inşanın temsili, temsilin inşası" ikilemi üzerine odaklanıyor.

Mardin'de yaşayan gençlerin kendi sanat dillerini oluşturmasına da imkan tanıyan "Belgeden Kurguya, Atölyeden Müzeye – Mardin'den Fotoğraflar" sergisi, 29 Aralık 2019 tarihine kadar Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Dilek Sabancı Sanat Galerisinde görülebilecek.

Dilek Sabancı, Murat Germen, Aralık, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:20 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin şehidi Türkçe, Kürtçe ve Arapça ağıtlarla uğurlandı
Kayyumları protesto etmek için, bombalı saldırıya hazırlanan 7 terörist yakalandı Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP ve yabancı heyetler için 500 bin lira harcamış Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:27:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde devam eden sergi uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]