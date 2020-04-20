Sakıp Sabancı Müzesi, 23 Nisan'da çocukları sesli kitaplarla buluşturuyor - Son Dakika

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocukları sesli kitaplarla buluşturuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla, SSM'in "Sesli Çocuk Kitapları" Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla Yekta Kopan tarafından yeniden yorumlandı.

Daha önceki sergiler kapsamında yayımlanan "Ben Picasso", "Ben Dali", "Ben Rodin", "Ben Cengiz Han", "Ben Venedik Taciri", "Ben Halı" kitaplarının yanı sıra Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu için hazırlanan "Ben Kitap" ve çocuklara küçük yaştan itibaren konservasyonun önemini anlatan "Ben Eserleri Koruyorum" adlı kitaplar, dijital ortamda çocukların beğenisine sunuldu.

Sanatçıların hayat hikayeleriyle sanatsal üretimlerini, koleksiyonların oluşturulduğu tarihsel bağlamı ve bir müzenin işleyişine dair konuları anlaşılır bir dille çocuklara anlatmayı hedefleyen kitaplar "http://www.sakipsabancimuzesi.org/tr/sayfa/sesli-cocuk-kitaplari" adresinden indirilebilecek.

Henüz okuma-yazma bilmeyen çocuklar için de eğitici ve eğlenceli bir fırsat sunan uygulama kapsamında yayımlanan hikayelere ücretsiz ulaşılabilecek.