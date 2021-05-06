Sakıp Sabancı Müzesi, Anneler Günü'nü özel bir etkinlikle kutlayacak - Son Dakika

Sakıp Sabancı Müzesi'nin (SSM) öğrenme programları, Anneler Günü'nün kutlanacağı hafta sonunda yetişkinlere yönelik suluboya atölyesine ev sahipliği yapacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Alman ekspresyonizm akımının temsilcilerinden Emil Nolde'ye (1867-1956) ait eserlerinin inceleneceği atölyenin katılımcıları, bu çalışmanın sonrasında SSM bahçesindeki bitki çeşitliliğinden ilhamla suluboya çalışmalar gerçekleştirecek.

Renk hakimiyetiyle tanınan Nolde, bu unsuru radikal bir ifade aracı olarak kullandığı suluboya ve yağlıboya tablolarıyla 20. yüzyıl sanat tarihinin öncü figürleri arasında yer alıyor.

Kontenjanın sınırlı olduğu atölye, 8 Mayıs Cumartesi saat 14.00'te Zoom üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek. Katılmak isteyenler SSM web sayfası üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Ayrıca Anneler Günü'ne özel bir seçkiyle hazırlanmış hediye alternatifleri ise SSM Mağaza sayfasında çevrim içi satışa sunuldu.