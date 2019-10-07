Sakıp Sabancı Müzesi’nde Avni Lifij sergisi
1 saat önce
Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Avni Lifij'in (1886-1927) az bilinen dünyasını yansıtan bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Avni Lifij'in (1886-1927) az bilinen dünyasını yansıtan bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi İran'ın Angelina Jolie'si' Sahar Tabar "Dine hakaret" ve "Ahlaksızlığı teşvik" suçundan tutuklandı Pelin Karahan yeni imajıyla tanınmaz hale geldi