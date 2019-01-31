Sakıp Sabancı Müzesi'nde, Jak Şalom İle Gerçekleştirdiği Eğitimler Devam Ediyor

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin Türk Sinematek Derneği'nin ilk üyesi ve Fransız Sinematek'in de çalışanı olan Jak Şalom ile Ocak ayında başlayan yetişkin eğitimi programı, 2. bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor.

Yeni yılın ilk yetişkin eğitimi olan ve 3 bölüme ayrılan "12 Usta Yönetmen: Bir Sanat Olarak Sinema"nın ilk modülü 10-31 Ocak tarihleri arasında filmleri sinema tarihinin dönüm noktalarından olan Sergei M. Eisenstein, John Ford, Akira Kurosawa ve Satyajit Ray'i konu almıştı. Programın ikinci kısmında ise; yeni gerçekçilik akımın temsilcilerinden Luchino Visconti, filmlerinde sosyal konulara dikkat çeken Ken Loach, sürrealist yönetmen ve senarist Luis Buñuel ile Fransız Yeni Dalgası'nın en etkili isimlerinden Jean-Luc Godard'un başyapıtları ele alınacak. Eğitim kapsamında, evrensellik ve yerellik, Doğu ve Batı, geleneksellik ve avangard gibi beşeri bilimlerde de kilit konumda olan karşıtlıklar üzerinden analizi yapılacak filmlerden bölümler de, orijinal dillerinde Türkçe altyazılı olarak seyredilecek.

Sanat ve düşünce alanından diğer eserlerden karşılaştırmaların da yer alacağı program, 7- 28 Şubat tarihleri arasında Perşembe günleri 18.30-20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Programın son modülü ise, 4 farklı yönetmeni daha ele alarak 7-28 Mart tarihleri arasında SSM'de sinema ve sanat meraklılarıyla buluşacak.