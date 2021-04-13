Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü Prof. Dr. Michie'nin

Yılın konusunun "Korona Sonrası Dünya ve Türkiye: Pandemilerin Sosyal, Psikolojik ve Siyasi Etkileri" olarak belirlendiği Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nde Jüri Özel Ödülü, davranışsal sağlık psikolojisi alanında değerli çalışmaları bulunan, University College London Davranışsal Değişim Merkezi Direktörü Profesör Dr. Susan Michie'ye verildi.

İngiltere Tıp Bilimleri ve Sosyal Bilimler Akademileri üyesi olan Profesör Michie, University College London'da Sağlık Psikolojisi alanında araştırmalar yürütmekte ve Davranış Değişimi Araştırmaları Merkezi'nin direktörlüğünün yanında, çok sayıda araştırma kurumunda eş-yönetici, bilimsel kurul üyeliği ve danışmalık görevlerinde bulunmaktadır. COVID-19'a karşı verilen mücadelede ön saflarda yer alan Profesör Michie, İngiltere Davranış Bilimleri Salgın (COVID-19) Bilim Kurulu (SAGE), Lancet COVID-19 Komisyonu, DSÖ Davranışsal Öngörüler ve Bilimler Teknik Kurulu üyeliklerini ve Sosyal Bilimler Akademisi "Halkın Sağlığı Projesi" çalışma grubu başkanlığını yürütüyor.