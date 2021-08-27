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Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödülleri, sahipleriyle buluştu - Son Dakika

Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödülleri, sahipleriyle buluştu

27.08.2021 16:31
Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödülleri, sahipleriyle buluştu, System.String[]

Bergamalı gazeteci-yazar merhum Şakir Süter anısına bu yıl 10'uncusu düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bergamalı gazeteci-yazar merhum Şakir Süter anısına bu yıl 10'uncusu düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İzmir'de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmalara teşvik edip ödüllendirmek amacıyla Bergama Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde Bergama Ticaret Odası ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı desteğiyle düzenlenen yarışmada kazananlara ödülleri verildi. Törende, İHA İzmir Muhabiri Ali Gözeten de ödül aldı.

Bergama Kültür Merkezinde (BerKM) düzenlenen törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, BERKSAV Başkanı Gökhan Gönlügür, Bergama'yı Sevenler Turizm Derneği Başkanı Muzaffer Özarun, Süter ailesi, merhum Şakir Süter'i gazetecilik mesleğini sevdiren ve tanıştıran olarak nitelendiren Sözcü Gazetesi Yazarı Saygı Öztürk, protokol üyeleri ve gazeteciler katıldı. Törenin selamlama konuşmasını Süter ailesi adına Ali İhsan Süter gerçekleştirdi.

"Her zaman gençleri destekledi"

Yarışmanın 10. yılına ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ali İhsan Süter, "Her zaman genç gazetecileri destekledi. Gençlerin önünü açmak gerekir derdi. Basın camiasında ağabey olarak anıldı, hala aynı saygıyla anılmaya devam ediyor" dedi.

"Bana yol gösterdi"

Ali İhsan Süter'in ardından konuşma yapan gazeteci Saygı Öztürk, mesleğe adım atarken Şakir Süter'den destek aldığını belirterek, "Gazetecilik hayatımda bana çok yol gösterdi. Bugün ödül alan gazetecilerin gençlerden oluştuğunu görmek hepimizi çok gururlandırdı" diye konuştu.

"Bizim mesleğimiz idealistlerin mesleğidir"

Törende konuşma yapan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise "Şakir Süter Gazetecilik Yarışması 10 yıldır çok sayıda gazeteciyi ödüllendirdi. Bu yıl da yarışmamız çok değerli jürilerden oluştu. Bu yarışmayla Şakir Süter'in adını yaşatmaya devam ediyoruz. Genç meslektaşlarımızdan çok özel haberler geldi. Gelen nitelikli haberlerle gurur duyduk. Yarışmaya katılan genç meslektaşlarımı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. Yarışmaya katılan genç gazetecilere seslenen Gappi, "Bizim mesleğimiz idealist mücadeleci bir meslek, yılmadan çalışmaya devam etmek gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

"Adını yaşatmaktan gurur duyuyoruz"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Bergama'nın yetiştirdiği, basın dünyasının güçlü kalemlerinden, Şakir Süter'in adını yaşatmaktan gurur duyuyoruz. Gazeteciler, sorunların tespitinde ve çözümünde bizlere yol gösteriyor." Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine takdim edildi.

Ödül kazanan gazetecilerin isimleri şöyle:

10. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Ödülleri

Haber Dalı: Ali Gözeten - İHA - Yavru Leyleklere Sahip Çıktılar

Araştırma - İnceleme Dalı: Mazlum Vesek - Ege Telgraf - Yörük Ali Efe'nin Kendi Kaleminden Hayatı

Fotoğraf: Tenzile Aşçı - Ege Postası - Nefes Alamıyoruz

Röportaj: Çağla Geniş - İlkses Gazetesi - Korsan Adasında 21 Gün: Armayı da bırakmadı

10. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Özel Ödülleri

Bergama Ticaret Odası Özel Ödülü: Rana Beyza Öztürk - Ege Telgraf - Çam Fıstığının Başkenti Zorda

Vecdi Altay Özel Ödülü: Samet Can Kocagür - Ulusal Kanal - 8 Yıllık Emeği 1 Günde Yok Oldu

Osman Bayatlı Özel Ödülü: Taner Uyanıker - İlkses Gazetesi - Bergama Tarihi Küplerini Geri İstiyor

Bergama Belediyesi Özel Ödülü: Mert Yasin Alpdündar - Yeni Asır Gazetesi - Bu Köyde Söz Kadınların - İZMİR

Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödülleri, sahipleriyle buluştu
Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödülleri, sahipleriyle buluştu
Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödülleri, sahipleriyle buluştu
Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödülleri, sahipleriyle buluştu

Bergama Belediyesi, Şakir Süter, Bergama, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şakir Süter Gazetecilik Yarışması ödülleri, sahipleriyle buluştu - Son Dakika


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