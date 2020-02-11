Sakız Adam: 15 yıldır Londra'da yere atılan sakızları boyuyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sakız Adam: 15 yıldır Londra'da yere atılan sakızları boyuyor - Son Dakika Dünya

Sakız Adam: 15 yıldır Londra'da yere atılan sakızları boyuyor

6 saat önce

İngiliz sanatçı Ben Wilson 15 yıldır ülkesinin başkenti Londra'da yere atılan sakızları boyuyor. Wilson, yere yapışmış sakızları boyamanın bir çeşit "çevresel sanat" olduğunu söylüyor.

Sakız Adam: 15 yıldır Londra'da yere atılan sakızları boyuyor, System.String[]

İngiliz sanatçı Ben Wilson 15 yıldır ülkesinin başkenti Londra'da yere atılan sakızları boyuyor. Wilson, yere yapışmış sakızları boyamanın bir çeşit "çevresel sanat" olduğunu söylüyor.


Kariyerine ahşap heykeller yaparak başlayan 57 yaşındaki sanatçı, "Yarattığımız çöplerin kalitesini ve insanoğlunun doğa üzerinde sahip olabileceği etkiyi görmek üzücü. O yüzden doğadan gelen şeylerden bir şey yaratmayı doğaya bir şey empoze etmekten daha iyi buluyorum." diyor.

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Londra, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:00 
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