'Sakız Adası'nda Bayram Namazı'na Patrik Bartholomeos'tan Yeşil Işık

Hıristiyanlığın önemli din adamlarından Hieromartis (Kutsal Şehit) unvanına sahip Aziz Haralambos, Çeşme'de ismini taşıyan tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde Patrik Bartholomeos tarafından yönetilen ayinle '10 Şubat İsim Günü'nde' anıldı..

Törene İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, Çeşme'den giden Rumların kurduğu 60 bin nüfuslu Yunanistan'ın Nea Krini (Yeni Çeşme) kenti Metropoliti İoustinos, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papulia, İzmir Ortodoks Cemaati ve İzmir Rum Kültür ve Düşünce Derneği Başkanı Yorgo Teodoridis, Türk-Yunan İşadamları Derneği Başkanı Nikola Hacudi, İzmir Rum Ortodoks Cemaati Yönetim Kurulu Üyesi Sakızlı Doç. Dr. Kostas Trompoukis, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent ve Tarih Birimi çalışanlarından ve aynı zamanda İzmir Rum Ortodoks Cemaati Başkan Yardımcısı Teodora Hacudi, İzmir Rum Ortodoks Cemaati Yönetim Kurulu Üyesi Dino Haralambidi, İzmir Rum cemaati ve Yunanistan'dan gelen yaklaşık 120 kişi katıldı.

Patrik Bartholomeos ayin sonrası Çeşme Aktüel Dergisi'ne verdiği özel demeçte, Sakız Adası'nda bayram namazı kılınması konusunda bu kez ümitli olduğunu belirterek, "İnşallah olur, benim temennim budur. Bu üçüncü söyleyişiniz, ben de ilettim kendilerine (Sakız Metropolitliği'ni kasdediyor) ama cevap gelmedi. İnşallah yaratılan bu güzel hava içinde gerçekleşir. Geçtiğimiz günlerde Sayın Çipras ile ben de Ankara'daydım. Sayın Cumhurbaşkanımız ile birbirlerine olan yakınlıklarını, dostluklarını gördük. Ben ümitliyim" diye konuştu. Konunun takipçisi olacağına dair ipucu olarak da, "Bu sene bayram ne zaman?" diye sordu. "Haziran ve Ağustos aylarında" yanıtını alınca, "Daha vakit var, ama sıcak havalardaymış" dedi.

EGE BİR BARIŞ DENİZİ OLSUN

Patrik Bartholomeos ayin esnasında yaptığı konuşmada ise Ege'nin bir barış denizi olmasını arzu ettiğini vurguladı. Bartholomeos Türkçe yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Burada bulunan Müslüman kardeşlerimize de hitap ederken, sevgilerimizi, saygılarımızı ve şükranlarımızı arz etmek istiyorum. Özellikle bize bu ayinimizi icra etmek için gereken izinleri esirgemeyen yetkililere sonsuz teşekkülerimizi ifade ediyoruz. Üç sene önce yine bu kilisede, rahmetli pederlerimizin bu kilisesinde bir ayin gerçekleştirmiş idik. Bu ayin yaklaşık 90 yıl sonra (Editör notu: tam olarak 94 yıl), mübadeleden sonra gerçekleşen ilk ayin olmuştu. Özellikle Çeşme Belediye Başkanı'na ve mesai arkadaşlarına şükranlarımızı ifade ederken, kendilerine ve bütün Çeşme halkına sıhhat, afiyet, mutluluklar diliyoruz. Geçen gün bildiğiniz üzere Yunanistan Başbakanı Sayın Çipras, Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine ülkemizi ziyaret etmiştir. Ve iki lider, iki halk ve iki ülke arasındaki dostluğun devamına, pekiştirilmesine dair birbirlerine söz vermişlerdir. Ve biz Türkiye'de yaşayan Rum azınlığı olarak bundan son derece mutlu olduk. Biraz önce Rumca konuşurken dediğim gibi, 'Ege'nin bir barış denizi' olmasını diliyoruz. Ege'nin her iki tarafının yararına ve bölgemizin barışına, istikrarına bir katkı olarak, her zaman Türk-Yunan dostluğundan yana olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tekrar teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım."