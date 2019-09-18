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Sakız koyunlarını 'paris' koruyacak

2 saat önce

AYDIN Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bir süre eğitim gören, 'Paris' isimli, rottweiler cinsi köpek, belediyenin Sakız koyunu üretim çiftliğinde bekçi oldu.

Sakız koyunlarını 'paris' koruyacak, System.String[]

AYDIN Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bir süre eğitim gören, 'Paris' isimli, rottweiler cinsi köpek, belediyenin Sakız koyunu üretim çiftliğinde bekçi oldu.

Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne, mart ayında, 2 yaşındaki rottweiler cinsi köpek getirildi. Burada eğitilen köpeğe 'Paris' ismi verildi. Bakımı ve gerekli aşıları da yapılan 'Paris'in, saldırgan davranışlarının olmadığı belirlendi. 'Paris', insanlar ile hayvanlara karşı iletişiminin iyi olduğunun anlaşılması üzerine, Büyükşehir Belediyesi'nce 'Aile tipi koyunculuk' projesi kapsamında, Koçarlı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 2,5 yıl önce kurulan Sakız koyunu üretim çiftliğine bekçilik yapması için gönderildi. Çiftliğe uyum sağlayan 'Paris', buradaki koyunları çobanlar ve diğer çoban köpekleri ile birlikte yönlendirmeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Paris'in Sakız koyunu çiftliğindeki görüntülerini Twitter hesabından, 'Sakız koyunu çiftliğimizin amiri Paris ile bir günümüzü birlikte geçirdik. Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezimiz'den mezun olduktan sonra çiftlikte çalışmaya başladı. Haydi, birlikte izleyelim' notuyla paylaştı. 'Paris'in videosu, sosyal medyada çok sayıda beğeni alırken, 200 binden fazla kişi tarafından izlendi.

Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:36 Kaynak: DHA
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