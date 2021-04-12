Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu

12.04.2021 11:33

- Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Aile Tipi Koyunculuk' projesi hız kesmeden sürüyor Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Aile Tipi Koyunculuk' projesi hız kesmeden devam ediyor.

- Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Aile Tipi Koyunculuk' projesi hız kesmeden sürüyor

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Aile Tipi Koyunculuk' projesi hız kesmeden devam ediyor. Koçarlı ilçesindeki Sakız Koyunu Çiftliği'nde 150 baş ile üretime başlanan sayı bu yıl 500 başa çıktı. Proje kapsamında kadınlar öncelikli olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere 2 dişi 1 erkek sakız koyun hibe edilirken, koyunlar ihtiyaç sahibi ailelerin geçim kaynağı oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Aile Tipi Koyunculuk Projesi' her geçen gün büyüyor. Tarım ve hayvancılık alanında üreticiyi desteklemek adına sosyal belediyecilik anlayışıyla projeler üreten Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aile Tipi Koyunculuk Projesi'ni de hız kesmeden sürdürüyor. Kadınlar öncelikli olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 2 dişi 1 erkek sakız koyunu hibesi devam ediyor. Daha öncesinde Sakız Koyunu Çiftliği'nde yapılan dağıtımlar Korona virüs tedbirleri nedeniyle üreticilerin evleri tek tek gezilerek yapılırken, yüzlerce sakız koçu üreticiye teslim ediliyor.

Çiftlikte Çine Çaparı, Honamlı Keçileri ve Sakız Koyunlardan oluşan 500 baş hayvan olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimlerinden Murathan Tan, "Aydın Büyükşehir Belediyesi Sakız Koyun Üretim Çiftliği 2017 yılında 150 baş ile üretime başlamış olup, çiftliğimizde şu anda 500 baş hayvanımız bulunmaktadır. Bu hayvanlarımız sadece sakız koyun değil, Çine Çaparı ve Honamlı keçilerimiz de bu sayının içerisinde yer alıyor.

"Aydın Büyükşehir var oldukça, Çine Çaparı ırkı da var olacak"

Çine Çaparı koyunlarının sürü bazda sadece Aydın Büyükşehir Belediyesi Sakız Koyun Çiftliği'nde olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Tan, "Çine Çaparı şu anda tek sürü bazlı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde var. Geçtiğimiz yıllarda bir de son üreticinin elinde vardı. O da koyunculuk yapmaktan vazgeçince Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu bu neslin yok olmamasını isteyerek burada Çine çaparlarını koruma altına aldı. Geçen sene 75 baş olan sürümüz şu anda 100 baş oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi var olduğu sürece Çine çaparları da burada var olacak" diye konuştu.

Honamlı keçisini de deneme sürüsü olarak alıp, burada başarılı bir adaptasyon geçirdikten sonra bunların da dağıtımı olmakta. Aynı şekilde Sakız Koyun ve Çine çaparlarının da dağıtımları sürdürülüyor. Veteriner Hekim Tan, "Burada biz koç dağıtımı ve ailelere 2 dişi bir erkek olmak üzere sakız koyun desteklemesi yapıyoruz. Elinde en az 25 baş koyunu olan işletmelere sakız koçu desteği, gençler ve bayanlar öncelikli olmak üzere düzenli geliri bulunmayan ailelere ise de 2 dişi bir erkek sakız koyunu desteklemelerimiz oluyor. Bu dönemsel olarak da farklılık gösterebiliyor" dedi.

Altı aylık periyotlar halinde dağıtımları yapılıyor

Veteriner Hekim Tan konuşmasının devamında, "Biz burada işletmemizde sakın koyunlarımızın doğumları da hep bizim gözetimimizde gerçekleşiyor. Doğumdan önceki süreç başta olmak üzere gebelik döneminde üreticiye gidene kadar ki süreçte ciddi bir emek sarf ediyoruz. Burada doğan kuzular genelde üçüz, dördüz ve beşiz oluyorlar. Bu sene altız doğumumuz oldu işletmemizde. Bu kuzuların hepsi ile ilgilenmek ve annelerinin bakımları ayrı bir çaba gerektiriyor. Altı aylık periyotları geldiğinde de üreticilerimize kura usulü ile dağıtımını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu
Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu
Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu
Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu
Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu
Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu
Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu
Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu
Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu
Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu

Büyükşehir Belediyesi, Veteriner, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakız koyunu, ailelerin geçim kaynağı oldu - Son Dakika


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