SAKIZ KUTUSUNDA SATTIĞI UYUŞTURUCULARLA YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAKIZ KUTUSUNDA SATTIĞI UYUŞTURUCULARLA YAKALANDI - Son Dakika

SAKIZ KUTUSUNDA SATTIĞI UYUŞTURUCULARLA YAKALANDI

6 saat önce

ESENYURT'ta düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye bir süre önce kaçak yollarla girdiği belirlenen Filistinli M. Alamassi, gizlendiği evde sakız kutusunda sattığı uyuşturucularla yakalandı.

SAKIZ KUTUSUNDA SATTIĞI UYUŞTURUCULARLA YAKALANDI, System.String[]

ESENYURT'ta düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye bir süre önce kaçak yollarla girdiği belirlenen Filistinli M. Alamassi,  gizlendiği evde sakız kutusunda sattığı  uyuşturucularla yakalandı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin sakız kutusu içerisinde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sivil ekipler tarafından izlemeye alınan M. Alamassi'nin gizlendiği eve operasyon düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan Filistinli'nin kaldığı evde 200 gram toz esrar, 760 adet ecstasy hap, metamfetamin olarak bilinen uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan 40 sentetik hap, Türkiye'de yeşil reçete ile satılabilen bin 100 adet hap, ile 'Skunk' olarak bilinen 1.75 gr sentetik uyuşturucu bulundu. Bu kişinin uyuşturucuları pazarlamakta kullandığı ve sipariş aldığı, 3 telefon ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 900 ABD doları bin 600 TL'ye el konuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların görüntüleri


Esenyurt, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:48 Kaynak: DHA
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