Sakız Meydanı'nda 70 yıldır baharat ve şifalı bitki satıyor - Son Dakika

Trabzon'da birçok tarihi dükkanın yer aldığı Sakız Meydanı'ndaki baharat ve şifalı bitkiler dükkanı, 70 yıldır hizmet veriyor.

Kentin önemli yerleşim yerlerinden Pazarkapı Mahallesi'nde yaklaşık 70 yıl önce açılan dükkanda, ilk yıllarda tuz ve tohum satışı yapıldı.

Birçok tarihi dükkanın bulunduğu Sakız Meydanı'nın en tanınır dükkanlarından olan işletmede daha sonra şifalı bitki ve baharat satışına başlandı.

İl genelinde o dönemde çok az sayıda aktar bulunduğu için bu sektöre yönelen Eyüpoğlu ailesi, 3 kuşaklık işletmeyi gelecek nesillere aktarmayı planlıyor.

Dedesi Fahrettin Eyüpoğlu'nun kurduğu işletmenin üçüncü kuşak temsilcisi Şemseddin Eyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 32 yıldır dükkanda bulunduğunu söyledi.

Eyüpoğlu, dükkanlarında 1950'li yıllarda çeşitli bitkilerin tohumu ile kahve ve karabiber gibi bazı toz grubu baharat ürünlerinin satışının yapıldığını, günümüzde ise yaklaşık 400 çeşit şifalı bitki ve baharat bulunduğunu vurguladı.

Baba mesleğini severek sürdürdüğünü belirten Eyüpoğlu, merakı sayesinde yıllar içinde şifalı bitkilerle ilgili çok şey öğrendiğini belirtti.

Eyüpoğlu, vatandaşların baharat ve şifalı bitkilere her dönem ilgi gösterdiğini ifade ederek, bu ilginin zaman zaman medyada yer alan haberlerle bağlantılı olarak arttığını ya da azaldığını kaydetti.

Popüler ürünlerin her zaman insanların dikkatini çektiğini aktaran Eyüpoğlu, "Medyada bir şey konuşulunca insanımızın dikkatini çekiyor, ona ilgi gösteriyorlar. Zerdeçal, havlıcan, zencefil, tarçın, ıhlamur bu dönemde popüler olan bitkiler. Baharat diye adlandırdığımız gruptaki nane, kekik gibi ürünlere ilgi ise yıl boyu aşağı yukarı aynı doğrultuda devam ediyor." dedi.

Eyüpoğlu, geçmişten beri şifalı bitki satışlarında kış döneminde ve mevsim geçişlerinde daha çok hareketlenme olduğunu ifade ederek, "Son yıllarda kışın hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla şifalı bitkiye ilgide fazla hareket yaşanmıyor. Tabiri caizse son yıllarda gerçek anlamda kış olmadı." diye konuştu.

Popüler ürünler küçük kavanozdan büyük kavanoza geçti

Geçmiş yıllarda popüler olan bazı ürünlerin günümüzde geri plana düştüğünü anlatan Eyüpoğlu, "Bahsettiğim gibi popüler olan, vatandaşın medyada gördüğü ürünlere ilgi arttı. Dolayısıyla bu ürünler daha ön plana çıktı, küçük kavanozdan büyük kavanoza geçti. Büyük kavanozdakiler de küçük kavanozlarda yerini aldı." ifadesini kullandı.

Eyüpoğlu, beslenme düzeni içinde kullanılan baharat ve şifalı bitkilerin yanı sıra cilt ve saç bakımı için kozmetik ürün olarak kullanılan pek çok malzeme bulunduğunu da dile getirdi.

Üçüncü kuşak sektör temsilcisi Eyüpoğlu, yaptıkları işte dürüstlüğün büyük önem taşıdığı ve insan sağlığını direkt ilgilendirdiğini kaydetti. Eyüpoğlu, ilgili kurumlardan bu sektörde hizmet eden insanlara eğitim verilmesini de istedi.