MARKETTEN SAKIZ VE MEŞRUBAT ÇALIP, MARKET SAHİBİNİ DARBETTİLER - Son Dakika
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MARKETTEN SAKIZ VE MEŞRUBAT ÇALIP, MARKET SAHİBİNİ DARBETTİLER

27.09.2022 14:54

ANTALYA'da girdikleri mini marketten sakız ve meşrubat çalan 2'si kadın 4 şüpheli, market sahibi Servet Kırboğa'yı (56) da taş ve sopayla darbetti.

ANTALYA'da girdikleri mini marketten sakız ve meşrubat çalan 2'si kadın 4 şüpheli, market sahibi Servet Kırboğa'yı (56) da taş ve sopayla darbetti. Yardıma koşan Ahmet Yaman ise koluna gelen taş yüzünden yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan mini markette meydana geldi. Alışveriş bahanesiyle markete giren biri kolu alçıda 2'si kadın 4 şüpheli, bir süre ürünleri inceledi. Şüphelilerden birinin cebine sakız ve meşrubat koyduğunu fark eden market sahibi Servet Kırboğa, tepki gösterdi. Kırboğa'nın tepkisi üzerine şüpheliler, taş ve sopayla saldırdı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Servet Kırboğa, eline aldığı sopayla kendini savunmaya çalıştı. Yaşananları görüp koşan dükkan komşusu Ahmet Yaman da kolundan yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bu sırada şüphelilerinden biri şapkasını düşürdü. İhbarla adrese sevk edilen polis ekibi, kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşadıkları nedeniyle büyük şok yaşayan Servet Kırboğa, Cebine sakız ve meşrubat koyduklarını fark ettim. Ne yaptıklarını sorunca taş, tekme, yumruk, ne denk getirirlerse vurdular. Kendimi sopa ile savunmaya çalıştım dedi. Kırboğa ve komşusu Ahmet Yaman, sağlık kontrolü sonrası ifade için emniyete götürüldü.

Yaşanan olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin market içinde Kırboğa ile tartıştıktan sonra saldırmaları görüntülerde yer aldı.

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Kaynak: DHA

Ahmet Yaman, alışveriş, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARKETTEN SAKIZ VE MEŞRUBAT ÇALIP, MARKET SAHİBİNİ DARBETTİLER - Son Dakika

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SON DAKİKA: MARKETTEN SAKIZ VE MEŞRUBAT ÇALIP, MARKET SAHİBİNİ DARBETTİLER - Son Dakika
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