Antalya'da camiye giren hırsız, çiğnediği sakızla kasadaki paraları çaldı - Son Dakika
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Antalya'da camiye giren hırsız, çiğnediği sakızla kasadaki paraları çaldı

22.11.2022 22:08

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir camiye giren hırsız, cami içinde bulunan çelik kasadaki paraları çiğnediği sakızı yanındaki çelik tele yapıştırarak çaldı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde caminin çelik kasasındaki paraları sakız yapıştırdığı telle çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Hacı Mehmet Turgay Cami İmamı Mehmet Emin Urhan, yardımların toplandığı çelik kasada biriken paraların yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kameralarını izleyen imam Urhan, paraların bir kişi tarafından çalındığını belirledi.

ÇİĞNEDİĞİ SAKIZLA HIRSIZLIK YAPTI

Görüntülerde, üzerinde kırmızı kapüşon olan bir şahıs, cemaatin tamamının çıkmasını bekledikten sonra kasaya gittiği, çiğnediği sakızı yanında getirdiği çelik tele yapıştırdıktan sonra delikten aşağıya salıp, kasa içerisindeki kağıt paraları yapıştırarak aldığı görüldü. Şüphelinin caminin bir köşesine bağdaş kurarak oturduğu ve uzun süre cemaatin çıkmasını beklediği görüldü.

Sakızın bir de böyle özelliği varmış! Antalya'da hırsızın cami kasasından paraları çalma yöntemi hayrete düşürdü

İLK OLAY DEĞİL!

İmam Urhan, bu olayın 2 gün üst üste yaşandığını belirledi. Şahsı cami etrafında keşif yaparken gören Urhan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, kamera görüntüsünden alınan fotoğrafla şüpheliyi arama çalışmalarına başladı.

Sakızın bir de böyle özelliği varmış! Antalya'da hırsızın cami kasasından paraları çalma yöntemi hayrete düşürdü

KISA SÜREDE YAKALANDI

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa süre içerisinde Doğu Garajı yakınlarında yakaladı. Getirildiği camide imam tarafından teşhis edilen hırsızlık şüphelisinin yabancı uyruklu olduğu ve üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Manavgat, Antalya, Cami, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da camiye giren hırsız, çiğnediği sakızla kasadaki paraları çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da camiye giren hırsız, çiğnediği sakızla kasadaki paraları çaldı - Son Dakika
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