Sakızköy'deki 21 günlük karantina sonuç verdi; HES görüntüsü yeşile döndü - Son Dakika

Sakızköy'deki 21 günlük karantina sonuç verdi; HES görüntüsü yeşile döndü
09.12.2020 11:38
KORONAVİRÜS vakalarının artması üzerine 21 gün karantinaya alınan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'ün Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki kırmızı rengi, yeşile döndü.
KORONAVİRÜS vakalarının artması üzerine 21 gün karantinaya alınan Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesine bağlı Sakızköy
'ün Hayat Eve Sığar
(HES
) uygulamasındaki kırmızı rengi, yeşile döndü.
Koronavirüs vakaları artan Lüleburgaz'ın 650 haneli Sakızköy köyü, 17 Kasım günü 14 gün süreyle karantina altına alındı. Jandarma ekipleri, girişinde önlem aldığı köye giriş-çıkışa izin vermedi. 14 günün sonunda İl Hıfzıssıhha Kurulu, karantina süresini 1 hafta uzattı.Köyde uygulanan 21 günlük karantina sonuç verdi. Köyün HES uygulamasında kırmızı olan rengi yeşile döndü. Yetkililer, köyde koronavirüs vakası kalmadığını belirterek, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı.
- Kırklareli
Son Dakika UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Zafer Geçidi Töreni'nde Türk SİHA'larını sergileyecek Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti Burun estetiği kabusa dönen kadın 2 kez intihara kalkıştı: Çocuğum "Anne burnun yamuk" dediğinde psikolojim bozuluyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor