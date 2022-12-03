Özgür Demirtaş'tan "Şakkadanak" Necmettin Batıral'in paylaşımına sert tepki: Ayakkabısının bağcığı olamazsınız - Son Dakika
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Özgür Demirtaş'tan "Şakkadanak" Necmettin Batıral'in paylaşımına sert tepki: Ayakkabısının bağcığı olamazsınız

03.12.2022 23:59

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "şakkadanak" çıkışıyla bilinen ekonomist Necmettin Batıral'in CHP'nin vizyon belgesiyle ilgili FETÖ imasında bulunmasına tepki gösterdi. "Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini FETÖ'nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" ifadelerini kullanan Batıral'e yanıt veren Demirtaş, "Prof Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron'un ayakkabısının bağcığı olamazsınız." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" sözleriyle duyurduğu "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu programda partisinin vizyon belgesini açıkladı. Programla ilgili "Şakkadanak" çıkışıyla bilinin ekonomist Necmettin Batıral'den dikkat çeken bir paylaşımgeldi.

BATIRAL'İN PAYLAŞIMANA ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN TEPKİ

Batıral, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini FETÖ'nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" ifadelerini kullandı. Batıral'e tepki ise bir dönem beraber televizyonlara çıktığı ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'Şakkadanak' Batıral'e sert tepki: Daron Acemoğlu'nun ayakkabısının bağcığı olamazsın

"AYAKKABISININ BAĞCIĞI OLAMAZSINIZ"

Batıral'e yine sosyal medya üzerinden yanıt veren Demirtaş, yaptığı paylaşımda, "Bi de bu. Necmettin bey yaşınıza saygımdan ve sizinle çıktığım TV yayınından ötürü şahsınıza yapılan saldırılardan rahatsız olduğum için ses çıkarmayayım diyorum ama YETER. Prof Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron'un ayakkabısının bağcığı olamazsınız. Feci sinirlendim" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Özgür Demirtaş'tan "Şakkadanak" Necmettin Batıral'in paylaşımına sert tepki: Ayakkabısının bağcığı olamazsınız - Son Dakika
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