Saklambaç oynarken asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Karabük'te 4 katlı inşaatta saklambaç oynadığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1009. Sokak'ta 4 katlı inşaatta meydana geldi. Ramazan Başkaya (10) isimli çocuk arkadaşları ile saklambaç oynadığı sırada karanlıkta dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Kanlar içerisinde kalan çocuğu gören arkadaşları ailelerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK