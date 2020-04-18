Saklandığı camide yakalandı - Son Dakika

ANTALYA'da yasağa rağmen sokağa çıkan ve devriye gezen polis ekibini görünce camiye saklanan 1 kişi, vatandaşların ihbarıyla yakalandı.

Adı açıklanmayan bir kişi sokağa çıkma yasağına rağmen saat 10.30 sıralarında dışarı çıktı. Devriye görevi yapan polis ekibini görünce de Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki Hacı Mehmet Camii'ne girip, saklandı. Çevredeki binalarda oturan vatandaşlar, durumu polis ekibine bildirdi. Bunun üzerine camiye giren polisler, saklanan kişiyi buldu.Maske takılan kişi, ekip arabasına bindirilerek evine götürüldü. Ayrıca 'sokağa çıkma yasağına uymamak' suçundan para cezası verildi.