Saklandığı evde sıkıştırılan şüpheli jandarmaya silah doğrulttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Saklandığı evde sıkıştırılan şüpheli jandarmaya silah doğrulttu - Son Dakika

Saklandığı evde sıkıştırılan şüpheli jandarmaya silah doğrulttu

6 saat önce

Antalya'da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda ekiplere silah doğrultan cezaevi firarisi, yapılan ihtarlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Saklandığı evde sıkıştırılan şüpheli jandarmaya silah doğrulttu, System.String[]

Antalya'da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda ekiplere silah doğrultan cezaevi firarisi, yapılan ihtarlarla yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, JASAT ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde F.A. isimli şahısın kasten öldürme, yaralama, silahlı yağma suçlarından kaydının olduğu ve farklı tarihlerde Alanya ile Muğla cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. F.A.'nın Sarılar Mahallesi'nde H.C. adlı şahsın evinde olduğu tespit edilmesi üzerine Manavgat JASAT ve Sarılar Jandarma ekiplerince evin etrafında emniyet tedbiri alındı. Şüpheli şahsın bulunduğu eve giren ekipler şüpheliyi bulunduğu odada sıkıştırdı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli ekiplere tabanca doğrultup, "Yaklaşmayın vururum" diye tehdit etti. Bunun üzerine yapılan ihtarlarla H.C. elindeki tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:56 Kaynak: İHA
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