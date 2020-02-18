Saklandığı gardıropta yakalanınca arkadaşını bıçaklayan sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Saklandığı gardıropta yakalanınca arkadaşını bıçaklayan sanığa hapis cezası

7 saat önce

Kayseri'de, saklandığı yatak odasının giysi dolabında kendisini yakalayan arkadaşını bıçakla yaralayan Suriye uyruklu sanık, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Saklandığı gardıropta yakalanınca arkadaşını bıçaklayan sanığa hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de, saklandığı yatak odasının giysi dolabında kendisini yakalayan arkadaşını bıçakla yaralayan Suriye uyruklu sanık, 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, Suriye uyruklu tutuklu sanık Waaled Alsalmo (19), Suriye uyruklu müşteki Zekeriye E. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Alsalmo, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında pişman olduğunu belirtti.

Müşteki Zekeriye E. ise olay günü işten döndüğünde eşinin kapıyı geç açtığını ve üzerinde iç çamaşırı bulunduğunu söyledi.

Eşine neden giyinik olmadığını sorduğunu anlatan Zekeriye E, "O da banyo yapacağını söyledi. Eşimin konuşmasından şüphelendiğim için evi aramaya başladım. Yatak odasındaki elbise dolabını aradığım sırada Waaled Alsalmo saklandığı yerden çıkarak elindeki bıçağı göğüs bölgeme saplamaya başladı. Yakalamak için peşinden koştum ama aldığım yaralardan dolayı kapının önünde bayıldım. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen müşteki Zekeriye E'nin eşi Ayşe E. de olay günü kardeşinin kapıyı açık bıraktığını ve sanık Alsalmo'yu evin içinde bıçakla gezerken gördüğünü öne sürdü.

Tam o sırada eşinin kapıyı çaldığını ve ne yapacağını bilemediğini aktaran Ayşe E, "Hareketlerimden şüphelendiği için odaları aramaya başladı. Yatak odasına girdiği sırada dolapta saklanan Waaled Alsalmo, yanında getirdiği bıçakla eşimi bıçaklamaya başladı." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Alsalmo'ya, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 5 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Kocasinan ilçesinde 2 çocuk babası Zekeriye E, işten erken döndüğü evinde, kapıyı geç açan eşinden şüphelendiği için evin içini aramaya başlamış, yatak odasında elbise dolabında arkadaşı Alsalmo ile karşılaşmıştı.

Gardıroptan çıkan Alsalmo tarafından bıçaklanan Zekeriye E, hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından kaçan Alsalmo ise daha sonra yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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