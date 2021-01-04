Son dakika haber | Saklı Cennet 'Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Son dakika haber | Saklı Cennet 'Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler

04.01.2021 07:50

Son dakika haber... Denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Saklı Cennet Aygır Gölü, etrafını kapatan karlı dağlar arasında havadan görüntülendi.

Denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Saklı Cennet Aygır Gölü, etrafını kapatan karlı dağlar arasında havadan görüntülendi.

"Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenen ve volkanik set gölü olan Aygır Gölü Kars turizmin de katkı sağlıyor.

Her mevsim bir başka güzelliğe bürünen Aygır Gölü, etrafında bulunan dağların karla birlikte beyaza bürünmesiyle adeta görsel şölen sunuyor. Mavi sularına yansıyan güneş ise kartpostal görüntüler ortaya çıkarıyor.

"Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenen ve Susuz ilçesi sınırları içerisinde Kars- Göle yolu üzerinde yer alan volkanik set gölü olan, 2 bin 941 kilometre alan sahip Aygır Gölü Kars'ta görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.

Önemli bir doğa alanı olan Aygır Gölü, yabani kuşlara ve özellikle kadife ördeklere de ev sahipliği yapıyor. - KARS

Son dakika haber | Saklı Cennet 'Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler
Son dakika haber | Saklı Cennet 'Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler
Son dakika haber | Saklı Cennet 'Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler
Son dakika haber | Saklı Cennet 'Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler

Kars, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber | Saklı Cennet 'Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler - Son Dakika


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