Saklı Cennet"E Kuş Dışkısı Tehdidi

Uşak'ın Ulubey ilçesi Adıgüzeller Barajı su havzasında, gri balıkçıl ve karabatakların yuva yaptığı çok sayıdaki çam ağacının kuş dışkısı ve hastalık nedeniyle kurumasının ardından kış şartlarının da etkisiyle yıkılması üzerine, alanın korunması için çalışma başlatıldı.

SONER KILINÇ - Uşak'ın Ulubey ilçesi Adıgüzeller Barajı su havzasında, gri balıkçıl ve karabatakların yuva yaptığı çok sayıdaki çam ağacının kuş dışkısı ve hastalık nedeniyle kurumasının ardından kış şartlarının da etkisiyle yıkılması üzerine, alanın korunması için çalışma başlatıldı.



Kurudere köyü yakınlarında bulunan ve "saklı cennet" olarak adlandırılan Adıgüzeller Barajı su havzası, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.



Havzanın ev sahibi konumuna gelen gri balıkçıl ve karabataklar, ilkbaharda üreme için, sarp arazinin gölete bakan dik yamaçlarındaki çam ağaçlarında yuva yapıyor.



Yüzlerce kuş yuvasında yumurtadan çıkan yavrular ise özellikle ilkbaharda bölgeyi canlandırıyor.



Geçen yıl yapılan aktif yuva sayımına göre, alanda 150'nin üzerinde gri balıkçıl, 600'ü aşkın ise karabatak yaşadığı tahmin ediliyor.



Son dönemde sayıları artmaya başlayan kuşlar ise bu üreme döneminde ciddi bir sorunla karşı karşıya bulunuyor. Havzada kuş dışkısı ve hastalık nedeniyle kuruyan çok sayıda çam ağacı, ağır kış koşullarının da etkisiyle yıkıldı.



Su havzasındaki kontrollerini sürdüren Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşların bölgeyi terk etmemesi için bilim adamlarından destek alacak.



"Kuş popülasyonu açısından tehdit"



Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanda yaşanan durumun, bölgedeki kuş popülasyonu açısından tehdit oluşturacağını söyledi.



Bölgenin korunması için çalışma başlattıklarını ifade eden Tekin, kuşların yuva yapmak için kıyı alanda ne kadar yayılma gösterdiklerini gözlemlediklerini belirtti.



Kuşların rüzgara açık üst bölümdeki ağaçlara yuva yapmadığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:



"Suya daha yakın, besine ulaşımı kolay ve korunaklı dik kıyı şeridine yuva yapıyorlar. Bu alan hem rüzgarı az alıyor hem de güneşi daha çok görüyor. Kıyı bölgedeki ağaç sayısı sınırsız değil. Kuş dışkısından kaynaklı kurumayı engellememiz mümkün değil. Mevcut kuruyan ağaçların yıkılmasını engellemek önceliğimiz. Bu çalışma için bilim adamlarından yardım alıp, nasıl bir yöntem geliştireceğimizi belirleyeceğiz."



Bölgenin doğa koruma memurlarınca izlendiğini belirten Tekin, özel alanın devamlılığı için tüm tedbirlerin alınacağını sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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